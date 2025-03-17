У Південній Кореї безпілотник зіткнувся з гелікоптером, жертв немає

Південнокорейський військовий безпілотник зіткнувся з вертольотом на аеродромі в понеділок, спричинивши пожежу, яку було ліквідовано приблизно за 20 хвилин без жертв. Про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї, передає УНН.

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Безпілотник був вироблений в Ізраїлі, великий розвідувальний безпілотний літальний апарат Heron, повідомило інформаційне агентство Yonhap з посиланням на військових. У повідомленні йдеться, що під час аварії в Янджу, на північ від Сеула, Північна Корея не намагалася заглушити сигнали GPS.

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У листопаді минулого року такий же безпілотний літальний апарат розбився в тому ж районі, повідомило Yonhap.

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