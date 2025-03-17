В Южной Корее беспилотник столкнулся с вертолетом, жертв нет
Киев • УНН
Южнокорейский военный беспилотник Heron столкнулся с вертолетом на аэродроме в Янджу. Инцидент вызвал пожар, который был потушен в течение 20 минут, жертв нет.
Южнокорейский военный беспилотник столкнулся с вертолетом на аэродроме в понедельник, вызвав пожар, который был потушен примерно за 20 минут без жертв. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, передает УНН.
Детали
Беспилотник был произведен в Израиле, большой разведывательный беспилотный летательный аппарат Heron, сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных. В сообщении говорится, что во время аварии в Янджу, к северу от Сеула, Северная Корея не пыталась заглушить сигналы GPS.
Добавим
В ноябре прошлого года такой же беспилотный летательный аппарат разбился в том же районе, сообщило Yonhap.
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