В Южной Корее беспилотник столкнулся с вертолетом, жертв нет

Южнокорейский военный беспилотник столкнулся с вертолетом на аэродроме в понедельник, вызвав пожар, который был потушен примерно за 20 минут без жертв. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, передает УНН.

Детали

Беспилотник был произведен в Израиле, большой разведывательный беспилотный летательный аппарат Heron, сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных. В сообщении говорится, что во время аварии в Янджу, к северу от Сеула, Северная Корея не пыталась заглушить сигналы GPS.

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В ноябре прошлого года такой же беспилотный летательный аппарат разбился в том же районе, сообщило Yonhap.

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