Советник Трампа использовал Gmail для обсуждения военных вопросов – WP

Члены Совета национальной безопасности президента США Дональда Трампа, включая советника Белого дома по нацбезопасности Майка Волца, вели правительственные дела через личные учетные записи почтового сервиса Gmail. Об этом говорится в материале The Washington Post, информирует УНН.

Детали

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, Волц использовал службу для обсуждения чувствительных тем, в том числе военных позиций и систем вооружения США, с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.

Использование Gmail, гораздо менее безопасного метода связи, чем программа для обмена зашифрованными сообщениями Signal, является последним примером сомнительной практики защиты данных высокопоставленными чиновниками - говорится в статье.

Соответствующую информацию изданию подтвердили и неназванные чиновники из администрации Трампа. По их словам, Волц получал менее конфиденциальную, но потенциально пригодную для использования информацию, такую как его расписание и другие рабочие документы. При этом советник Белого дома по нацбезопасности иногда "копировал и вставлял из своего расписания в Signal", чтобы координировать встречи и обсуждения.

Эксперты считают, что использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая высокую ценность, которую иностранные разведывательные службы придают общению и расписанию высших правительственных чиновников, таких как советник по национальной безопасности - отмечают авторы материала.

Так, по словам директорки по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Евы Гальперин, электронная почта не шифруется сквозным шифрованием, и содержимое сообщения может быть перехвачено и прочитано во многих точках, в том числе и на собственных серверах Google.

Напомним

Недавно редактор издания "The Atlantic" Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, где он стал свидетелем обсуждения будущих атак по хуситским объектам в Йемене.

Это вызвало бурную дискуссию в Белом доме: начато расследование, и даже говорится о том, что советника по национальной безопасности Майка Волца следует уволить.

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В свою очередь Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.

Сам Волц взял на себя "полную ответственность" за создание чата в группе Signal для обсуждения военных ударов США в Йемене, участником которого случайно стал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Wall Street Journal: Волц организовал много деликатных разговоров в Signal, в частности - на тему войны рф против Украины