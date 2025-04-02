Советник Трампа использовал Gmail для обсуждения военных вопросов – WP

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13643 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102379 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 165814 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104647 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341484 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172847 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144393 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195980 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124669 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108106 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45599 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157467 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36096 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82830 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21685 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13649 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83134 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102389 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 165823 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157737 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19734 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21885 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36290 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45795 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135442 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Советник Трампа использовал Gmail для обсуждения военных вопросов – WP

Киев • УНН

 • 10116 просмотра

Члены Совета нацбезопасности Трампа, включая Майка Волца, вели государственные дела через личные аккаунты Gmail. Волц обсуждал чувствительные темы с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.

Советник Трампа использовал Gmail для обсуждения военных вопросов – WP

Члены Совета национальной безопасности президента США Дональда Трампа, включая советника Белого дома по нацбезопасности Майка Волца, вели правительственные дела через личные учетные записи почтового сервиса Gmail. Об этом говорится в материале The Washington Post, информирует УНН.

Детали

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, Волц использовал службу для обсуждения чувствительных тем, в том числе военных позиций и систем вооружения США, с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.

Использование Gmail, гораздо менее безопасного метода связи, чем программа для обмена зашифрованными сообщениями Signal, является последним примером сомнительной практики защиты данных высокопоставленными чиновниками

- говорится в статье.

Соответствующую информацию изданию подтвердили и неназванные чиновники из администрации Трампа. По их словам, Волц получал менее конфиденциальную, но потенциально пригодную для использования информацию, такую как его расписание и другие рабочие документы. При этом советник Белого дома по нацбезопасности иногда "копировал и вставлял из своего расписания в Signal", чтобы координировать встречи и обсуждения.

Эксперты считают, что использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая высокую ценность, которую иностранные разведывательные службы придают общению и расписанию высших правительственных чиновников, таких как советник по национальной безопасности

- отмечают авторы материала.

Так, по словам директорки по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Евы Гальперин, электронная почта не шифруется сквозным шифрованием, и содержимое сообщения может быть перехвачено и прочитано во многих точках, в том числе и на собственных серверах Google.

Напомним

Недавно редактор издания "The Atlantic" Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, где он стал свидетелем обсуждения будущих атак по хуситским объектам в Йемене.

Это вызвало бурную дискуссию в Белом доме: начато расследование, и даже говорится о том, что советника по национальной безопасности Майка Волца следует уволить.

Пришло время "указать на дверь"? Вэнс посоветовал Трампу уволить Волца из-за скандала с чатом Signal29.03.25, 20:15 • 41735 просмотров

В свою очередь Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.

Сам Волц взял на себя "полную ответственность" за создание чата в группе Signal для обсуждения военных ударов США в Йемене, участником которого случайно стал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Wall Street Journal: Волц организовал много деликатных разговоров в Signal, в частности - на тему войны рф против Украины31.03.25, 20:41 • 25385 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Вашингтон Пост
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Гугл
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86