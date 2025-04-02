Советник Трампа использовал Gmail для обсуждения военных вопросов – WP
Киев • УНН
Члены Совета нацбезопасности Трампа, включая Майка Волца, вели государственные дела через личные аккаунты Gmail. Волц обсуждал чувствительные темы с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.
Члены Совета национальной безопасности президента США Дональда Трампа, включая советника Белого дома по нацбезопасности Майка Волца, вели правительственные дела через личные учетные записи почтового сервиса Gmail. Об этом говорится в материале The Washington Post, информирует УНН.
Детали
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, Волц использовал службу для обсуждения чувствительных тем, в том числе военных позиций и систем вооружения США, с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.
Использование Gmail, гораздо менее безопасного метода связи, чем программа для обмена зашифрованными сообщениями Signal, является последним примером сомнительной практики защиты данных высокопоставленными чиновниками
Соответствующую информацию изданию подтвердили и неназванные чиновники из администрации Трампа. По их словам, Волц получал менее конфиденциальную, но потенциально пригодную для использования информацию, такую как его расписание и другие рабочие документы. При этом советник Белого дома по нацбезопасности иногда "копировал и вставлял из своего расписания в Signal", чтобы координировать встречи и обсуждения.
Эксперты считают, что использование личной электронной почты, даже для несекретных материалов, является рискованным, учитывая высокую ценность, которую иностранные разведывательные службы придают общению и расписанию высших правительственных чиновников, таких как советник по национальной безопасности
Так, по словам директорки по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Евы Гальперин, электронная почта не шифруется сквозным шифрованием, и содержимое сообщения может быть перехвачено и прочитано во многих точках, в том числе и на собственных серверах Google.
Напомним
Недавно редактор издания "The Atlantic" Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в Signal, где он стал свидетелем обсуждения будущих атак по хуситским объектам в Йемене.
Это вызвало бурную дискуссию в Белом доме: начато расследование, и даже говорится о том, что советника по национальной безопасности Майка Волца следует уволить.
Пришло время "указать на дверь"? Вэнс посоветовал Трампу уволить Волца из-за скандала с чатом Signal29.03.25, 20:15 • 41735 просмотров
В свою очередь Дональд Трамп поддержал Майка Волца после инцидента с попаданием главного редактора The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались военные планы. Трамп заявил, что ситуация не повлияла на военную операцию.
Сам Волц взял на себя "полную ответственность" за создание чата в группе Signal для обсуждения военных ударов США в Йемене, участником которого случайно стал главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.
Wall Street Journal: Волц организовал много деликатных разговоров в Signal, в частности - на тему войны рф против Украины31.03.25, 20:41 • 25385 просмотров