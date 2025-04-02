Радник Трампа використовував Gmail для обговорення військових питань – WP

Члени Ради національної безпеки президента США Дональда Трампа, включно з радником Білого дому з нацбезпеки Майком Волцем, вели урядові справи через особисті облікові записи поштового сервісу Gmail. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, інформує УНН.

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Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, Волц використовував службу для обговорення чутливих тем, в тому числі військових позицій і систем озброєння США, з чиновниками інших відомств, які використовували урядові акаунти.

Використання Gmail, набагато менш безпечного методу зв’язку, ніж програма для обміну зашифрованими повідомленнями Signal, є останнім прикладом сумнівної практики захисту даних високопосадовцями - йдеться у статті.

Відповідну інформацію виданню підтвердили і неназвані чиновники з адміністрації Трампа. За їхніми словами, Волц отримував менш конфіденційну, але потенційно придатну для використання інформацію, таку як його розклад та інші робочі документи. При цьому радник Білого дому з нацбезпеки іноді "копіював і вставляв зі свого розкладу в Signal", щоб координувати зустрічі та обговорення.

Експерти вважають, що використання особистої електронної пошти, навіть для несекретних матеріалів, є ризикованим, враховуючи високу цінність, яку іноземні розвідувальні служби надають спілкуванню та розкладу вищих урядовців, таких як радник з національної безпеки - зазначають автори матеріалу.

Так, за словами директорки з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation Єви Гальперін, електронна пошта не шифрується наскрізним шифруванням, і вміст повідомлення може бути перехоплений і прочитаний у багатьох точках, в тому числі й на власних серверах Google.

Нагадаємо

Нещодавно редактор видання "The Atlantic" Джефрі Голдберг повідомив, що його випадково додали в чат в Signal, де він став свідком обговорення майбутніх атак по хуситських об'єктах в Ємені.

Це викликало бурхливу дискусію в Білому домі: розпочато розслідування, і навіть йдеться про те, що радника з національної безпеки Майка Волца слід звільнити.

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

У свою чергу Дональд Трамп підтримав Майка Волца після інциденту з попаданням головного редактора The Atlantic в закритий чат, де обговорювалися військові плани. Трамп заявив, що ситуація не вплинула на військову операцію.

Сам Волц взяв на себе "повну відповідальність" за створення чату в групі Signal для обговорення військових ударів США в Ємені, учасником якого випадково став головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг.

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України