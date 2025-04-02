Белый дом проводит оценку возможных затрат в случае покупки Гренландии – The Washington Post

Белый дом готовит оценку стоимости, в которую федеральному правительству обойдется установление контроля над Гренландией как территорией. Это уже конкретная попытка сделать желание президента Дональда Трампа получить датский остров целенаправленно политикой, сообщает The Washington Post со ссылкой на три информированных источника, пишет УНН.

Детали

Несмотря на международное возмущение, которое вызывают требования Трампа, а также осуждение со стороны Дании, представители Белого дома в последние недели предприняли важные шаги для определения финансовых последствий присоединения Гренландии к США.

Это включает и стоимость предоставления государственных услуг для 58 тысяч ее жителей, сообщили источники. В бюджетном управлении Белого дома чиновники пытались понять потенциальную стоимость сохранения Гренландии в случае ее приобретения.

Они также пытаются оценить, какой доход казначейство США могло бы получить от природных ресурсов Гренландии. Один из вариантов, который рассматривается - предложить правительству Гренландии более выгодное соглашение, чем датчане, которые в настоящее время субсидируют услуги на острове в размере около 600 миллионов долларов в год.

Это намного выше. Суть в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания - сказал один чиновник, знакомый с намерениями Белого дома.

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Трамп неоднократно заявлял, что США получат Гренландию. Внутреннее планирование показывает, что амбиции администрации президента США по приобретению Гренландии выходят за пределы его размышлений и начинают находить отражение в политике правительства.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что администрация в настоящее время анализирует вероятную стоимость приобретения Гренландии, включая фактор стоимости предоставления государственных услуг ее гражданам.

Идет дискуссия о том, какими будут затраты и выгоды для Соединенных Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию - сказал чиновник.

Чиновник добавил, что анализ затрат основывается на том, "проголосуют ли гренландцы и поддержат ли это".

Если мы его приобретем, то сколько нам будет стоить забота об этих людях в рамках нашего арктического зонтика? - сказал он.

Администрация Трампа частично надеется убедить общественность США в том, что федеральное правительство возместит расходы в Гренландии путем роялти за разработку полезных ископаемых и налогов, уплачиваемых за коммерческую деятельность. Впрочем, точная потенциальная экономическая отдача от минеральных ресурсов Гренландии далека от ясности.

Добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровые погодные условия территории усугубляют трудности. Правительство Гренландии также отклонило некоторые прошлые горнодобывающие проекты.

Дополнение

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о стремлении острова к независимости. При этом он отметил необходимость укрепления партнерских отношений с Данией на этом пути.