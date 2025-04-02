Білий дім проводить оцінку можливих витрат у разі купівлі Гренландії - The Washington Post

Білий дім готує оцінку вартості, у яку федеральному уряду обійдеться встановлення контролю над Гренландією як територією. Це вже конкретна спроба зробити бажання президента Дональда Трампа отримати данський острів цілеспрямовано політикою, повідомляє The Washington Post із посиланням на три поінформовані джерела, пише УНН.

Деталі

Попри міжнародне обурення, яке викликають вимоги Трампа, а також осуд з боку Данії, представники Білого дому в останні тижні здійснили важливі кроки для визначення фінансових наслідків приєднання Гренландії до США.

Це включає і вартість надання державних послуг для 58 тисяч її жителів, повідомили джерела. У бюджетному управлінні Білого дому посадовці намагалися зрозуміти потенційну вартість збереження Гренландії у разі її придбання.

Вони також намагаються оцінити, який дохід казначейство США могло б отримати від природних ресурсів Гренландії. Один із варіантів, який розглядається - запропонувати уряду Гренландії більш вигідну угоду, ніж данці, які в цей час субсидують послуги на острові в розмірі близько 600 мільйонів доларів на рік.

Це набагато вище. Суть у тому, що ми заплатимо вам більше, ніж Данія - сказав один чиновник, знайомий з намірами Білого дому.

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Трамп неодноразово заявляв, що США отримають Гренландію. Внутрішнє планування показує, що амбіції адміністрації президента США з придбання Гренландії виходять за межі його роздумів і починають знаходити відображення в політиці уряду.

Високопосадовець Білого дому сказав, що адміністрація в цей час аналізує ймовірну вартість придбання Гренландії, включно з фактором вартості надання державних послуг її громадянам.

Йде дискусія про те, якими будуть витрати та вигоди для Сполучених Штатів Америки, якщо ми придбаємо Гренландію - сказав урядовець.

Чиновник додав, що аналіз витрат ґрунтується на тому, "чи проголосують гренландці й чи підтримають це".

Якщо ми його придбаємо, то скільки нам коштуватиме турбота про цих людей у рамках нашої арктичної парасольки? - сказав він.

Адміністрація Трампа частково сподівається переконати громадськість США у тому, що федеральний уряд відшкодує витрати у Гренландії шляхом роялті за розробку корисних копалин та податків, що сплачуються за комерційну діяльність. Втім, точна потенційна економічна віддача від мінеральних ресурсів Гренландії далека від ясності.

Видобуток корисних копалин може бути непередбачуваним, а суворі погодні умови території погіршують труднощі. Уряд Гренландії також відхилив деякі минулі гірничодобувні проекти.

Доповнення

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив про прагнення острова до незалежності. При цьому він наголосив на необхідності зміцнення партнерських відносин з Данією на цьому шляху.