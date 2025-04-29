Истребитель ВМС США упал в Красное море после маневра авианосца для избежания атаки хуситов - WP

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet упал за борт авианосца USS Harry S. Truman в Красном море после резкого маневра корабля, вызванного попыткой избежать атаки йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Как отмечается в заявлении ВМС США, авианосец F/A-18E Super Hornet активно буксировался в ангаре, после того, как экипаж потерял контроль над самолетом.

Авианосец резко повернул, чтобы уйти от входящего огня хуситов, сообщил The Washington Post американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

В заявлении ВМС говорится, что один моряк получил легкое ранение, однако ударная группа авианосца и ее авиакрыло остаются "полностью боеспособными".

Потеря самолета, стоимостью 67,4 млн долларов, по данным ВМС, произошла после того, как хуситы заявили, что в ночь с понедельника на понедельник ракетный удар США по центру содержания мигрантов в Йемене погубил не менее 68 африканских мигрантов, а десятки получили ранения.

С начала 2024 года Соединенные Штаты принимают участие в военной кампании, направленной против хуситов — поддерживаемой Ираном группировки, начавшей непрерывные атаки на суда, пересекающие Красное море. По словам боевиков, это было ответом на войну Израиля в секторе Газа.

USS Harry S. Truman был направлен в регион в прошлом году. В феврале он столкнулся с торговым судном во время работы в порту Египта, инцидент, который привел к отстранению командира авианосца.

Группы мониторинга заявили, что администрация Трампа изменила подход США в Йемене с нанесения ударов по военной инфраструктуре хуситов на сосредоточение внимания на лидерах группировки. Белый дом, видимо, "выбирает цели, которые представляют более прямой риск для гражданских лиц и могут указывать на более высокую терпимость к риску причинения вреда гражданским лицам