Винищувач ВМС США впав у Червоне море після маневру авіаносця для уникнення атаки хуситів - WP

Американський винищувач F/A-18E Super Hornet впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman у Червоному морі після різкого маневру корабля, спричиненого спробою уникнути атаки єменських повстанців-хуситів. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Як зазначається у заяві ВМС США, авіаносець F/A-18E Super Hornet активно буксирувався в ангарі, після того, як екіпаж втратив контроль над літаком.

Авіаносець різко повернув, щоб піти від вхідного вогню хуситів, повідомив The Washington Post американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

У заяві ВМС йдеться про те, що один моряк дістав легке поранення, проте ударна група авіаносця та її авіакрило залишаються "повністю боєздатними".

Втрата літака, вартістю 67,4 млн доларів, за даними ВМС, сталася після того, як хусити заявили, що в ніч із понеділка на понеділок ракетний удар США по центру утримання мігрантів у Ємені згубив щонайменше 68 африканських мігрантів, а десятки дістали поранення.

Від початку 2024 року Сполучені Штати беруть участь у військовій кампанії, спрямованій проти хуситів — підтримуваного Іраном угруповання, яке розпочало безперервні атаки на судна, що перетинають Червоне море. За словами бойовиків, це було відповіддю на війну Ізраїлю в секторі Газа.

USS Harry S. Truman був направлений у регіон минулого року. У лютому він зіткнувся з торговим судном під час роботи в порту Єгипту, інцидент, який призвів до відсторонення командира авіаносця.

Групи моніторингу заявили, що адміністрація Трампа змінила підхід США в Ємені з нанесення ударів по військовій інфраструктурі хуситів на зосередження уваги на лідерах угруповання. Білий дім, мабуть, "обирає цілі, які становлять більш прямий ризик для цивільних осіб і можуть вказувати на вищу терпимість до ризику заподіяння шкоди цивільним особам