McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

Ресторан McDonald's в Украине в своем официальном Instagram заявил о том, что легендарный бургер "Биг Тейсти" уходит из меню, пишет УНН.

Детали

"Биг Тейсти уходит из меню. Спасибо, что любили его так же, как и мы", - говорится в заметке.

Когда именно он исчезнет из меню, в компании не уточнили.

Справочно

"Биг Тейсти" - самый большой бургер в меню, который вошел в ассортимент заведений в 2006 году. По данным ресторана, в его состав входит натуральная говядина в сочетании со свежими овощами и плавленым сыром "Эмменталь".

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