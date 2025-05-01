McDonald's прибирає легендарний бургер "Біг Тейсті" з меню
Київ • УНН
Мережа ресторанів McDonald's офіційно оголосила про виключення "Біг Тейсті", найбільшого сандвіча в меню з 2006 року, зі свого асортименту.
Ресторан McDonald's в Україні у своєму офіційному Instagram заявив про те, що легендарний бургер "Біг Тейсті" йде з меню, пише УНН.
Деталі
"Біг Тейсті іде з меню. Дякуємо, що любили його так само, як і ми", - ідеться у дописі.
Коли саме він зникне з меню, у компанії не уточнили.
Довідково
"Біг Тейсті" - найбільший бургер у меню, який увійшов до асортименту закладів у 2006 році. За даними ресторану, до його складу входить натуральна яловичина у поєднанні зі свіжими овочами та плавленим сиром "Емменталь".
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