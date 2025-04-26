McDonald’s спростував повернення в росію: захист бренду, а не плани на ринок

Американська корпорація ресторанів швидкого харчування McDonald’s заперечила інформацію про повернення свого бізнесу у росію. Напередодні ЗМІ поширили інформацію про подачу заявки на перереєстрацію торгових марок в рф у грудні 2024 року. Компанія заявила, що зробила це, щоб не дозволити стороннім бізнесам, зокрема у росії, використовувати торгівельні марки у власних інтересах. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт McDonald’s.

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"26 квітня у мережі почала ширитися дезінформація про можливе повернення "МакДональдз" в росію, що була викликана хвилею публікацій російських ЗМІ про подачу корпорацією "МакДональдз" заявки на перереєстрацію торгових марок в росії у грудні 2024 року", - йдеться у дописі компанії.

Зазначається, що інтелектуальна власність є "одним найцінніших активів" компанії, й тому McDonald’s регулярно поновлює право власності своїх торгівельних марок по всьому світу.

Навіть у тих країнах, де компанія не веде жодної діяльності. Ми робимо це, щоб убезпечити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема у росії, використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах - наголосили в компанії.

Також в McDonald’s зауважили, що їхня позиція "чітка і залишається незмінною".

"McDonald’s одним із перших міжнародних бізнесів засудив російську збройну агресію проти України та покинув російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року. Це рішення – свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", - додали в компанії.

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