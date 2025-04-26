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McDonald’s опроверг возвращение в россию: защита бренда, а не планы на рынок

Киев • УНН

 • 670 просмотра

McDonald’s опроверг информацию о возвращении в россию, пояснив, что перерегистрация торговых марок в рф необходима для защиты бренда от использования третьими лицами. Компания подчеркнула, что ее позиция в отношении россии остается неизменной.

McDonald’s опроверг возвращение в россию: защита бренда, а не планы на рынок

Американская корпорация ресторанов быстрого питания McDonald’s опровергла информацию о возвращении своего бизнеса в россию. Накануне СМИ распространили информацию о подаче заявки на перерегистрацию торговых марок в рф в декабре 2024 года. Компания заявила, что сделала это, чтобы не позволить сторонним бизнесам, в частности в россии, использовать торговые марки в собственных интересах. Об этом информирует УНН со ссылкой на Х-аккаунт McDonald’s.

Детали

"26 апреля в сети начала распространяться дезинформация о возможном возвращении "МакДональдз" в россию, что была вызвана волной публикаций российских СМИ о подаче корпорацией "МакДональдз" заявки на перерегистрацию торговых марок в россии в декабре 2024 года", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что интеллектуальная собственность является "одним из самых ценных активов" компании, и поэтому McDonald’s регулярно обновляет право собственности своих торговых марок по всему миру.

Даже в тех странах, где компания не ведет никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в частности в россии, использовать наши торговые марки в их интересах

- отметили в компании. 

Также в McDonald’s отметили, что их позиция "четкая и остается неизменной".

"McDonald’s одним из первых международных бизнесов осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Это решение – свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верными этим ценностям", - добавили в компании.

Утреннее меню McDonald's возвращается в Киеве и области уже с 25-26 марта25.03.25, 09:55 • 37644 просмотра

Вита Зеленецкая

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