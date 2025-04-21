Украина за три месяца 2025 года импортировала почти 128 тысяч гражданских дронов, 98% - из Китая
Киев • УНН
В первом квартале 2025 года Украина импортировала 127,8 тысяч гражданских дронов на сумму $371,3 млн. Это на 39% больше, чем в 2024 году, причем 98% беспилотников поступило из Китая.
За первый квартал 2025 года в Украину импортировали 127,8 тыс. гражданских беспилотников на общую сумму 371,3 млн долларов США, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram, пишет УНН.
Подробности
За три месяца 2025 года в Украину импортировали 127,8 тыс. гражданских беспилотных летательных аппаратов, общей стоимостью 371,3 млн долларов США. По стоимостному показателю это на 103 млн долларов (или 39%) больше, чем за аналогичный период 2024 года
Кроме того, сообщается, что для 98% от всех импортированных дронов были применены льготы по уплате таможенных платежей.
Основным поставщиком гражданских БпЛА в Украину остается Китай: в январе–марте 2025 года из этой страны завезли 125,7 тыс. беспилотников, что составляет 98% от общего объема импорта.
Напомним
Ранее The Washington Post сообщал, что Украина активизирует производство ключевого оружия для борьбы с россией – артиллерии. Кроме того, директор агентства оборонных закупок Министерства обороны Арсен Жумадилов подчеркнул, что Украина достигла "значительных успехов" в производстве оружия калибра НАТО после российского вторжения 2022 года.