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Безпілотний літальний апарат

Financial Times

The Guardian

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Україна за три місяці 2025 року імпортувала майже 128 тисяч цивільних дронів, 98% - з Китаю

Київ • УНН

 • 540 перегляди

У першому кварталі 2025 року Україна імпортувала 127,8 тисяч цивільних дронів на суму $371,3 млн. Це на 39% більше за 2024 рік, причому 98% безпілотників надійшло з Китаю.

Україна за три місяці 2025 року імпортувала майже 128 тисяч цивільних дронів, 98% - з Китаю

За перший квартал 2025 року до України імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотників на загальну суму 371,3 млн доларів США, що на 39%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram, пише УНН.

Деталі 

За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів, загальною вартістю 371,3 млн доларів США. За вартісним показником це на 103 млн доларів (або 39%) більше за аналогічний період 2024 року

- йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.

Основним постачальником цивільних БпЛА до України залишається Китай: у січні–березні 2025 року з цієї країни завезли 125,7 тис. безпілотників, що становить 98% від загального обсягу імпорту.

Нагадаємо

Раніше The Washington Post повідомляв, що Україна активізує виробництво ключової зброї для боротьби з росією – артилерії. Крім того, директор агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов підкреслив, що Україна досягла "значних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після російського вторгнення 2022 року.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Економіка
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
The Washington Post
NATO
Китай
Україна
Безпілотний літальний апарат
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