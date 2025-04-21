Україна за три місяці 2025 року імпортувала майже 128 тисяч цивільних дронів, 98% - з Китаю
Київ • УНН
У першому кварталі 2025 року Україна імпортувала 127,8 тисяч цивільних дронів на суму $371,3 млн. Це на 39% більше за 2024 рік, причому 98% безпілотників надійшло з Китаю.
За перший квартал 2025 року до України імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотників на загальну суму 371,3 млн доларів США, що на 39%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомляє Державна митна служба України в Telegram, пише УНН.
Деталі
За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів, загальною вартістю 371,3 млн доларів США. За вартісним показником це на 103 млн доларів (або 39%) більше за аналогічний період 2024 року
Крім того, повідомляється, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.
Основним постачальником цивільних БпЛА до України залишається Китай: у січні–березні 2025 року з цієї країни завезли 125,7 тис. безпілотників, що становить 98% від загального обсягу імпорту.
Нагадаємо
Раніше The Washington Post повідомляв, що Україна активізує виробництво ключової зброї для боротьби з росією – артилерії. Крім того, директор агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов підкреслив, що Україна досягла "значних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після російського вторгнення 2022 року.