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Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

Киев • УНН

 • 19545 просмотра

Украина сохранила уникальные коллекции лекарственных растений и плодовых культур из Крыма после оккупации 2014 года.

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

Вследствие российской агрессии Украина потеряла десятки научных институтов, исследовательских станций и заповедников. Однако уникальные коллекции лекарственных растений и плодовых культур, созданные в Крыму еще до оккупации 2014 года, удалось спасти. Крупнейшие коллекции соответствующих растений сегодня содержит и развивает Национальная академия аграрных наук Украины, пишет УНН.

Детали

российская оккупация части территории Украины в 2014 году существенно ударила по науке, в частности в сфере лекарственного растениеводства, которое традиционно было сосредоточено на юге Украины. В аннексированном Крыму оказались под оккупацией ключевые научные учреждения, которые изучали эфиромасличные культуры, имеющие высокую биологическую, пищевую и фармакологическую ценность и являющиеся основным сырьем для производства лекарств и косметических средств.

"На аннексированной территории остались такие учреждения Национальной академии аграрных наук Украины, как Институт эфиромасличных и лекарственных растений в Симферополе и Никитский ботанический сад - Национальный научный центр в Ялте, которые имели определяющие достижения в области научно-методического обеспечения эфиромасличного производства, выращивания эфиромасличного сырья, создание сортов эфиромасличных культур, их семеноводства и рассадничества", − говорится в аналитических материалах ученых.

По словам ученых, часть материала удалось эвакуировать еще до полной потери контроля над полуостровом, а другую − сохранить путем создания дублирующих коллекций на материковой части Украины. Сегодня Институт садоводства НААН продолжает работу над воссозданием уникального генофонда крымского садоводства и сохраняет крупнейшую в Украине коллекцию южных растений, аналогов которой больше нет ни в одном другом научном учреждении страны.

В то же время исследователи отмечают, что общая коллекция генофонда лекарственных и эфиромасличных растений Опытной станции лекарственных растений Института агроэкологии и природопользования НААН сейчас насчитывает более 1100 образцов почти 500 различных видов растений. Если учесть и дополнительные рабочие коллекции семян и живых растений, эта цифра превышает 2500 образцов.

Таким образом, в условиях потери части научной инфраструктуры вследствие российской оккупации, Украина не только сумела сохранить критически важную часть генофонда лекарственных и эфиромасличных культур, но и продолжает системную работу над его восстановлением. Усилия ученых и учреждений НААН играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия, продовольственной безопасности и научной преемственности. В то же время государство должно поддерживать эти инициативы − не только как реакцию на потери, а как стратегическую инвестицию в будущее аграрной науки, фармацевтики и устойчивого развития в условиях глобальных вызовов.

Напомним

Эксперты сообщили, что научные институты НААН обеспечивают украинских фермеров отечественными сортами для растениеводства и садоводства, которые пользуются популярностью среди населения и имеют высокий потенциал на международном рынке. Украина обладает необходимыми знаниями и специалистами для поддержки этого процесса. В то же время изъятие земель НААН в пользу Фонда госимущества существует реальный риск потери не только инфраструктуры, но и самой способности к воспроизводству − в таком случае государство будет вынуждено закупать соответствующие технологии за рубежом. Уже сейчас под угрозой оказывается значительная часть селекционной работы: как той, которая завершена и внесена в официальные реестры, так и той, которая находится на финальном этапе. При этом стоимость аналогичных научно-селекционных разработок за рубежом, в частности в Европе, обычно достигает от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов долларов, тогда как в Украине подобные результаты часто достигаются при минимальных затратах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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