Трамп похвалил Безоса после того, как Amazon опроверг планы показывать стоимость таможенных пошлин - WP

Президент США Дональд Трамп позвонил основателю Amazon Джеффу Безосу во вторник утром, чтобы пожаловаться на новостной репортаж, в котором говорилось о том, что гигант электронной коммерции покажет потребителям стоимость новых пошлин администрации Трампа, со ссылкой на двух людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Amazon отрицал новостной репортаж. В заявлении, отправленном по электронной почте, представитель компании Тим Дойл сказал, что команда, управляющая Haul, недорогим конкурентом Amazon для Temu, "рассматривала возможность внесения импортных сборов на определенные продукты". Но это "никогда не рассматривалось для основного сайта Amazon", сказал Дойл, "и ничего не было внедрено ни на одном сайте Amazon". В обновленном заявлении позже компания заявила, что "это никогда не было одобрено и не произойдет".

Общаясь с журналистами во вторник, Трамп похвалил Безоса и сказал, что основатель Amazon поступил "правильно". "Джефф Безос очень приятный. Замечательный, – сказал Трамп, согласно отчету пула. - Он очень быстро решил проблему. Он поступил правильно. Хороший парень".



Punchbowl News сообщил во вторник утром, что Amazon объявит расходы, ссылаясь на неназванный источник. На совместной пресс-конференции во вторник с министром финансов США Скоттом Бессентом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сказала, что она "только что говорила по телефону" с Трампом о планах Amazon и раскритиковала компанию.

В Белом доме осудили решение Amazon показывать в ценниках пошлины Трампа

Ливитт отказалась комментировать отношения Трампа с Безосом.

Позже высокопоставленный чиновник пояснил, что звонок был "хорошим", а не о жалобах Трампа.

Акции Amazon упали на фоне комментариев Ливитт, когда торги открылись во вторник утром.

Комментарии отражают растущую политическую опасность для Белого дома, на фоне того, как последствия его глобальной торговой войны достигают все большего количества американцев. Хотя многие экономические показатели остаются здоровыми, ожидается, что пошлины, введенные администрацией, особенно в отношении Китая, станут более заметными в ближайшие недели и месяцы. Почти каждые двое из трех американцев не одобряют действия Трампа в отношении пошлин, как показал недавний опрос Washington Post-ABC News-Ipsos.

Генеральные директора Walmart, Target и Home Depot - трех крупнейших розничных продавцов страны - предупредили президента на прошлой неделе, что пошлины на китайские товары вскоре приведут к росту цен и пустым полкам, сообщило Axios.