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WP: Трамп похвалив Безоса після того, як Amazon заперечив плани показувати вартість мит

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Дональд Трамп зателефонував Джеффу Безосу, щоб висловити невдоволення через плани Amazon показувати вартість мит. Компанія заперечила плани щодо основного сайту.

WP: Трамп похвалив Безоса після того, як Amazon заперечив плани показувати вартість мит

Президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику Amazon Джеффу Безосу у вівторок вранці, щоб поскаржитися на новинний репортаж, у якому йшлося про те, що гігант електронної комерції покаже споживачам вартість нових мит адміністрації Трампа, з посиланням на двох людей, знайомих з цим питанням, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Amazon заперечив новинний репортаж. У заяві, відправленій електронною поштою, представник компанії Тім Дойл сказав, що команда, яка управляє Haul, недорогим конкурентом Amazon для Temu, "розглядала можливість внесення імпортних зборів на певні продукти". Але це "ніколи не розглядалося для основного сайту Amazon", сказав Дойл, "і нічого не було впроваджено на жодному сайті Amazon". В оновленій заяві пізніше компанія заявила, що "це ніколи не було схвалено і не станеться".

Спілкуючись із журналістами у вівторок, Трамп похвалив Безоса і сказав, що засновник Amazon вчинив "правильно". "Джефф Безос дуже приємний. Чудовий, – сказав Трамп, згідно зі звітом пулу. - Він дуже швидко вирішив проблему. Він зробив правильно. Хороший хлопець".

Punchbowl News повідомив у вівторок вранці, що Amazon оголосить витрати, посилаючись на неназване джерело. На спільній пресконференції у вівторок із міністром фінансів США Скоттом Бессентом прессекретар Білого дому Каролін Лівітт сказала, що вона "тільки що говорила телефоном" із Трампом про плани Amazon і розкритикувала компанію.

У Білому домі засудили рішення Amazon показувати у цінниках мита Трампа29.04.25, 18:01 • 8886 переглядiв

Лівітт відмовилася коментувати відносини Трампа з Безосом.

Пізніше високопоставлений чиновник пояснив, що дзвінок був "хорошим", а не про скарги Трампа.

Акції Amazon впали на тлі коментарів Лівітт, коли торги відкрилися у вівторок вранці.

Коментарі відображають зростаючу політичну небезпеку для Білого дому, на тлі того, як наслідки його глобальної торгової війни досягають усе більшої кількості американців. Хоча багато економічних показників залишаються здоровими, очікується, що мита, запроваджені адміністрацією, особливо щодо Китаю, стануть більш помітними в найближчі тижні та місяці. Майже кожні двоє з трьох американців не схвалюють дії Трампа щодо мит, як показало нещодавнє опитування Washington Post-ABC News-Ipsos.

Генеральні директори Walmart, Target і Home Depot - трьох найбільших роздрібних продавців країни - попередили президента минулого тижня, що мито на китайські товари невдовзі призведе до зростання цін та порожніх полиць, повідомило Axios.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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