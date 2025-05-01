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Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Андрей Сибига заявил об ожидании дальнейшего активного участия США в мирных усилиях. Украина приняла предложение о безусловном перемирии и призывает мир давить на россию.

Сибига: Следующие переговоры Украины с США станут весомым шагом на пути к достижению мира

Украина ожидает дальнейшего активного участия США в мирных усилиях, которые должны привести к справедливому и устойчивому завершению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с коллегами из Великого Герцогства Люксембург - министром иностранных дел Ксавье Беттелем и министром обороны Юрико Бакесой, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский недавно провел в Риме "очень содержательную и ценную встречу" с президентом США Дональдом Трампом, которая имела "качественно новые элементы" для дальнейших переговоров.

Министр также напомнил о нескольких раундах консультаций в формате "три плюс США и Украина" с ключевыми европейскими союзниками - Францией, Германией и Великобританией, проходивших в Париже и Лондоне. Ожидается, что в ближайшее время состоится следующая встреча в этом же формате.

Сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения, потому что главное - это содержательное наполнение и результат

- отметил Сибига.

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"А сейчас все наши усилия направлены на достижение справедливого мира и таким фундаментальным шагом на этом пути должно быть установление  безусловного перемирия, которое Украина приняла в Джеди безоговорочно", - добавил министр.

Он подчеркнул, что сейчас мировое сообщество должно оказывать давление на россию, чтобы получить четкий ответ на предложение о безусловном перемирии на суше, в воздухе и на море.

Украина это предложение приняла, мы готовы, и Украина никогда не была препятствием для достижения мира. Поэтому чрезвычайно важно продолжать эти усилия. И надеемся, что следующий раунд, который должен вскоре состояться переговоров в таком формате три и США, и Украина - будет еще одним весомым шагом на пути к достижению справедливого мира

- пояснил Сибига.

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Напомним

Как сообщал CNN, Государственный департамент США предупредил, что Вашингтон откажется от посредничества в дипломатических усилиях по прекращению войны в Украине, если "не будет достигнуто прогресса".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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