Сибіга: Наступні переговори України з США стануть вагомим кроком на шляху до досягнення миру
Київ • УНН
Андрій Сибіга заявив про очікування подальшої активної участі США у мирних зусиллях. Україна прийняла пропозицію про безумовне перемир'я та закликає світ тиснути на росію.
Україна очікує подальшої активної участі США у мирних зусиллях, які мають призвести до справедливого і сталого завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з колегами з Великого Герцогства Люксембургу — міністром закордонних справ Ксав’є Беттелем та міністром оборони Юріко Бакесою, передає кореспондент УНН.
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За його словами, президент України Володимир Зеленський нещодавно провів у Римі "дуже змістовну і цінну зустріч" із президентом США Дональдом Трампом, яка мала "якісно нові елементи" для подальших переговорів.
Міністр також нагадав про декілька раундів консультацій у форматі "три плюс США й Україна" з ключовими європейськими союзниками — Францією, Німеччиною та Великою Британією, що проходили в Парижі та Лондоні. Очікується, що найближчим часом відбудеться наступна зустріч у цьому ж форматі.
Зараз тривають консультації між союзниками щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення, тому що головне - це змістовне наповнення і результат
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"А зараз всі наші зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру і таким фундаментальним кроком на цьому шляху має бути встановлення безумовного перемир'я, яке Україна прийняла в Джеді беззастережно", - додав міністр.
Він підкреслив, що зараз світова спільнота має чинити тиск на росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо безумовного перемир'я на суші, повітрі і на морі.
Україна цю пропозицію прийняла, ми готові, і Україна ніколи не була перешкодою для досягнення миру. Тому надзвичайно важливо продовжувати ці зусилля. І сподіваємося, що наступний раунд, який має незабаром відбутися перемовин у такому форматі три і США, і Україна — буде ще одним вагомим кроком на шляху до досягнення справедливого миру
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