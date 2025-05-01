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Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
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Карні: росія має сісти за стіл переговорів з Україною з доброю волею

Київ • УНН

 • 2320 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність переговорів між росією та Україною. Він також підтвердив підтримку України та анонсував зустріч із Зеленським на саміті G7.

Карні: росія має сісти за стіл переговорів з Україною з доброю волею

росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею. Про це після телефонної бесіди з Президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє УНН.

Деталі

"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні вдень. Україна продемонструвала свою відданість миру. росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею", - написав глава канадського уряду у соцмережі Х.

Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі, Альберта, цього літа.

Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України

- запевнив Карні.

Він додав, що "ця війна має закінчитися".

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Він привітав Карні і очолювану ним Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Також глава держави подякував цій країні та її народу за підтримку та додав, що Україна розраховує на ефективну співпрацю.

Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді, зробивши вражаючий "камбек" і попереджаючи, що президент США Дональд Трамп "намагається нас зламати".

Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді29.04.25, 09:55 • 2838 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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