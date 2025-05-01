Карні: росія має сісти за стіл переговорів з Україною з доброю волею
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про необхідність переговорів між росією та Україною. Він також підтвердив підтримку України та анонсував зустріч із Зеленським на саміті G7.
росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею. Про це після телефонної бесіди з Президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє УНН.
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"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні вдень. Україна продемонструвала свою відданість миру. росія повинна сісти за стіл переговорів з доброю волею", - написав глава канадського уряду у соцмережі Х.
Карні зазначив, що з нетерпінням чекає можливості вітати президента Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі, Альберта, цього літа.
Канада продовжуватиме наші зусилля серед союзників, щоб забезпечити свободу, мир і безпеку для України
Він додав, що "ця війна має закінчитися".
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Він привітав Карні і очолювану ним Ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Також глава держави подякував цій країні та її народу за підтримку та додав, що Україна розраховує на ефективну співпрацю.
Ліберальна партія Марка Карні перемогла на виборах у Канаді, зробивши вражаючий "камбек" і попереджаючи, що президент США Дональд Трамп "намагається нас зламати".
Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді29.04.25, 09:55 • 2838 переглядiв