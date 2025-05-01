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Карни: Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной с доброй волей

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о необходимости переговоров между россией и Украиной. Он также подтвердил поддержку Украины и анонсировал встречу с Зеленским на саммите G7.

Карни: Россия должна сесть за стол переговоров с Украиной с доброй волей

россия должна сесть за стол переговоров с доброй волей. Об этом после телефонной беседы с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает УНН.

Детали

"Я разговаривал с президентом Зеленским сегодня днем. Украина продемонстрировала свою приверженность миру. россия должна сесть за стол переговоров с доброй волей", - написал глава канадского правительства в соцсети Х.

Карни отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Зеленского на саммите G7 в Кананаскисе, Альберта, этим летом.

Канада будет продолжать наши усилия среди союзников, чтобы обеспечить свободу, мир и безопасность для Украины

- заверил Карни.

Он добавил, что "эта война должна закончиться".

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Он поздравил Карни и возглавляемую им Либеральную партию с победой на федеральных выборах в Канаде. Также глава государства поблагодарил эту страну и ее народ за поддержку и добавил, что Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество.

Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде, совершив впечатляющий "камбэк" и предупреждая, что президент США Дональд Трамп "пытается нас сломать".

Карни предостерег относительно Трампа после победы на выборах в Канаде29.04.25, 09:55 • 2830 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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