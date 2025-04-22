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В Белом доме подтвердили, что Уиткофф снова встретится с путиным на этой неделе

Киев • УНН

 • 260 просмотра

США продолжают настаивать на прекращении войны в Украине. Трамп разочарован в обеих сторонах конфликта и хочет остановить убийства, о чем заявили в Белом доме.

В Белом доме подтвердили, что Уиткофф снова встретится с путиным на этой неделе

Специальный посланник США Стив Уиткофф посетит россию на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с президентом россии владимиром путиным. Об этом заявил во вторник Белый дом, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на прекращении войны в Украине, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На прошлой неделе Трамп и госсекретарь Марко Рубио предположили, что вскоре могут отказаться от попыток посредничества в прекращении войны, если москва и киев будут сопротивляться их усилиям.

Но пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во вторник, что переговоры "надеюсь, движутся в правильном направлении", и отказалась сказать, как может выглядеть "отход" от мирных усилий.

"Я думаю, было бы неразумно с моей стороны транслировать это с этой трибуны", - сказала она во время брифинга в Белом доме. "В конце концов, это решение должен принять президент, но он ясно дал понять, что хочет видеть мир".

Она сказала, что Трамп "разочаровался" и в россии, и в Украине, поскольку боевые действия продолжаются.

"Он хочет, чтобы эта война закончилась, и он хочет остановить убийства с обеих сторон этой войны, и он уже давно об этом ясно говорит", - сказала она.

Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США22.04.2025, 20:37 • 5528 просмотров

Добавим

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в москву. 

Напомним

В среду в Лондоне США предложат официально признать аннексированный Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения. Как отмечает The Washington Post, россия получит в обмен на прекращение огня снятие санкций, а Украина – гарантии безопасности и восстановление.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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