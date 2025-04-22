У Білому домі підтвердили, що Віткофф знову зустрінеться з путіним цього тижня
Київ • УНН
США продовжують наполягати на припиненні війни в Україні. Трамп розчарований в обох сторонах конфлікту і хоче зупинити вбивства, про що заявили в Білому домі.
Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає росію цього тижня, щоб продовжити переговори з президентом росії володимиром путіним. Про це заявив у вівторок Білий дім, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на припиненні війни в Україні, передає УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Минулого тижня Трамп і держсекретар Марко Рубіо припустили, що незабаром можуть відмовитися від спроб посередництва у припиненні війни, якщо москва і київ чинитимуть опір їхнім зусиллям.
Але прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила у вівторок, що переговори "сподіваюся, рухаються у правильному напрямку", і відмовилася сказати, як може виглядати "відхід" від мирних зусиль.
"Я думаю, було б нерозумно з мого боку транслювати це з цієї трибуни", - сказала вона під час брифінгу в Білому домі. "Зрештою, це рішення має прийняти президент, але він ясно дав зрозуміти, що хоче бачити мир".
Вона сказала, що Трамп "розчарувався" і в росії, і в Україні, оскільки бойові дії тривають.
"Він хоче, щоб ця війна закінчилася, і він хоче зупинити вбивства з обох сторін цієї війни, і він вже давно про це ясно говорить", - сказала вона.
Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США22.04.2025, 20:37 • 6888 переглядiв
Додамо
Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф планує цього тижня приїхати до москви.
Нагадаємо
У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати анексований Крим російським і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Як зазначає The Washington Post, росія отримає в обмін на припинення вогню зняття санкцій, а Україна – гарантії безпеки та відновлення.