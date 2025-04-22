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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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The Guardian

У Білому домі підтвердили, що Віткофф знову зустрінеться з путіним цього тижня

Київ • УНН

 • 2440 перегляди

США продовжують наполягати на припиненні війни в Україні. Трамп розчарований в обох сторонах конфлікту і хоче зупинити вбивства, про що заявили в Білому домі.

У Білому домі підтвердили, що Віткофф знову зустрінеться з путіним цього тижня

Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає росію цього тижня, щоб продовжити переговори з президентом росії володимиром путіним. Про це заявив у вівторок Білий дім, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на припиненні війни в Україні, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Минулого тижня Трамп і держсекретар Марко Рубіо припустили, що незабаром можуть відмовитися від спроб посередництва у припиненні війни, якщо москва і київ чинитимуть опір їхнім зусиллям.

Але прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила у вівторок, що переговори "сподіваюся, рухаються у правильному напрямку", і відмовилася сказати, як може виглядати "відхід" від мирних зусиль.

"Я думаю, було б нерозумно з мого боку транслювати це з цієї трибуни", - сказала вона під час брифінгу в Білому домі. "Зрештою, це рішення має прийняти президент, але він ясно дав зрозуміти, що хоче бачити мир".

Вона сказала, що Трамп "розчарувався" і в росії, і в Україні, оскільки бойові дії тривають.

"Він хоче, щоб ця війна закінчилася, і він хоче зупинити вбивства з обох сторін цієї війни, і він вже давно про це ясно говорить", - сказала вона.

Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США22.04.2025, 20:37 • 6888 переглядiв

Додамо

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф планує цього тижня приїхати до москви. 

Нагадаємо

У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати анексований Крим російським і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Як зазначає The Washington Post, росія отримає в обмін на припинення вогню зняття санкцій, а Україна – гарантії безпеки та відновлення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
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