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Іпотека подорожчала на вторинці, на первинці впала в ціні - НБУ

Київ • УНН

 • 258 перегляди

У липні банки видали 710 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн. Ставки становили 7,64% на первинному та 10,06% на вторинному ринку.

Іпотека подорожчала на вторинці, на первинці впала в ціні - НБУ

Іпотеку в липні 2026 року банки видавали за ставкою 7,64% річних на первинному ринку та 10,06% на вторинному ринку нерухомості. Ставка за місяць зменшилася на первинці з 7,74% і зросла на вторинці з 9,86%. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.

Деталі

Банки України у липні видали 710 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

За даними НБУ, результати за місяць такі:

  • 367 кредитів на суму 730 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 134 кредити на 253 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
    • 343 кредити на суму 714 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
      • середньозважена ефективна ставка становила 7,64% річних на первинному ринку та 10,06% на вторинному ринку;
        • якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 12%.

          Банки очікують, що українці активніше братимуть кредити, у тому числі іпотеку - НБУ29.07.26, 11:00 • 4074 перегляди

          Де брали найбільше іпотек

          У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

          • у Київській області (265 договорів на загальну суму 543 млн грн, або 38% від загального обсягу);
            • у місті Києві (87 договорів на 209 млн грн);
              • у Львівській області (52 договори на 130 млн грн);
                • у Вінницькій області (28 договорів на 58 млн грн);
                  • у Волинській області (25 договорів на 54 млн грн).

                    Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

                    Юлія Шрамко

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