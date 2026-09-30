Іпотека подорожчала на вторинці, на первинці впала в ціні - НБУ
Київ • УНН
У липні банки видали 710 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн. Ставки становили 7,64% на первинному та 10,06% на вторинному ринку.
Іпотеку в липні 2026 року банки видавали за ставкою 7,64% річних на первинному ринку та 10,06% на вторинному ринку нерухомості. Ставка за місяць зменшилася на первинці з 7,74% і зросла на вторинці з 9,86%. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.
Деталі
Банки України у липні видали 710 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.
За даними НБУ, результати за місяць такі:
- 367 кредитів на суму 730 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 134 кредити на 253 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 343 кредити на суму 714 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 7,64% річних на первинному ринку та 10,06% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 12%.
Банки очікують, що українці активніше братимуть кредити, у тому числі іпотеку - НБУ29.07.26, 11:00 • 4074 перегляди
Де брали найбільше іпотек
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:
- у Київській області (265 договорів на загальну суму 543 млн грн, або 38% від загального обсягу);
- у місті Києві (87 договорів на 209 млн грн);
- у Львівській області (52 договори на 130 млн грн);
- у Вінницькій області (28 договорів на 58 млн грн);
- у Волинській області (25 договорів на 54 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.