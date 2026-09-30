Іпотека подорожчала на вторинці, на первинці впала в ціні - НБУ

"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму

"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму

"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму

"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням