Ипотека подорожала на вторичном рынке, на первичном подешевела - НБУ
Киев • УНН
В июле банки выдали 710 ипотечных кредитов на 1,4 млрд грн. Ставки составили 7,64% на первичном и 10,06% на вторичном рынке.
Ипотеку в июле 2026 года банки выдавали по ставке 7,64% годовых на первичном рынке и 10,06% на вторичном рынке недвижимости. Ставка за месяц снизилась на первичном рынке с 7,74% и выросла на вторичном рынке с 9,86%. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.
Детали
Банки Украины в июле выдали 710 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.
По данным НБУ, результаты за месяц следующие:
- 367 кредитов на сумму 730 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 134 кредита на 253 млн грн — под залог имущественных прав на будущую недвижимость;
- 343 кредита на сумму 714 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составила 7,64% годовых на первичном рынке и 10,06% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов составляет всего 12%.
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Где брали больше всего ипотек
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:
- в Киевской области (265 договоров на общую сумму 543 млн грн, или 38% от общего объема);
- в городе Киеве (87 договоров на 209 млн грн);
- во Львовской области (52 договора на 130 млн грн);
- в Винницкой области (28 договоров на 58 млн грн);
- в Волынской области (25 договоров на 54 млн грн).
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов сообщили 14 банков.