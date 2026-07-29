Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты, в том числе ипотеку - НБУ

Банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения, среди домохозяйств в большей степени ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса НБУ об условиях банковского кредитования, пишет УНН.

Банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в ближайшие 12 месяцев и увеличения спроса на все виды займов - сообщили в НБУ.

По данным НБУ, ключевые выводы за II квартал следующие:

банки по-прежнему ожидают роста кредитных портфелей, однако балансы ответов относительно изменения объемов кредитования бизнеса и населения самые низкие со II квартала 2023 года;

спрос бизнеса на все виды займов увеличился, и в III квартале банки ожидают увеличения спроса на все виды корпоративных кредитов, прежде всего на долгосрочные;

спрос домохозяйств на займы также повысился, и банки ожидают его дальнейшего роста, в большей степени — на ипотеку;

долговая нагрузка предприятий была средней, домохозяйств — низкой;

кредитные стандарты для корпоративного сектора в целом не изменились, однако в III квартале банки планируют смягчить стандарты для кредитов МСП;

отдельные банки сообщили о повышении уровня одобрения заявок на кредиты для МСП, поскольку те имели возможность привлекать более крупные по сумме кредиты;

финансовые учреждения несколько смягчили кредитные стандарты для ипотеки и потребительских кредитов и ожидают их дальнейшего ослабления;

уровень одобрения заявок на кредиты домохозяйствам вырос, и банки отметили снижение процентных ставок по потребительским кредитам и ипотеке;

во II квартале увеличились кредитный, валютный риски и риск ликвидности, в следующем квартале ожидается усиление валютного и кредитного рисков.

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