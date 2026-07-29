Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты, в том числе ипотеку - НБУ
Киев • УНН
НБУ сообщает, что банки ожидают увеличения спроса на все виды займов в ближайшие 12 месяцев. Рост прогнозируется и на ипотеку для домохозяйств.
Банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения, среди домохозяйств в большей степени ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса НБУ об условиях банковского кредитования, пишет УНН.
Банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в ближайшие 12 месяцев и увеличения спроса на все виды займов
По данным НБУ, ключевые выводы за II квартал следующие:
- банки по-прежнему ожидают роста кредитных портфелей, однако балансы ответов относительно изменения объемов кредитования бизнеса и населения самые низкие со II квартала 2023 года;
- спрос бизнеса на все виды займов увеличился, и в III квартале банки ожидают увеличения спроса на все виды корпоративных кредитов, прежде всего на долгосрочные;
- спрос домохозяйств на займы также повысился, и банки ожидают его дальнейшего роста, в большей степени — на ипотеку;
- долговая нагрузка предприятий была средней, домохозяйств — низкой;
- кредитные стандарты для корпоративного сектора в целом не изменились, однако в III квартале банки планируют смягчить стандарты для кредитов МСП;
- отдельные банки сообщили о повышении уровня одобрения заявок на кредиты для МСП, поскольку те имели возможность привлекать более крупные по сумме кредиты;
- финансовые учреждения несколько смягчили кредитные стандарты для ипотеки и потребительских кредитов и ожидают их дальнейшего ослабления;
- уровень одобрения заявок на кредиты домохозяйствам вырос, и банки отметили снижение процентных ставок по потребительским кредитам и ипотеке;
- во II квартале увеличились кредитный, валютный риски и риск ликвидности, в следующем квартале ожидается усиление валютного и кредитного рисков.
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