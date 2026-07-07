Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд

Международные резервы Украины на начало июля увеличились до 51,3 млрд долл., или на 12,1%, перейдя к росту после 4 месяцев падения, сообщили в НБУ во вторник, пишет УНН.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года по предварительным данным составили 51 269,3 млн долл. США. В июне они увеличились на 12,1% - сообщили в Нацбанке.

Такую динамику в НБУ объяснили "валютными поступлениями от международных партнеров, превысившими чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".

По данным Нацбанка, на валютные счета правительства в Национальном банке в июне поступило 11 316,3 млн долл., в том числе:

6 821,1 млн долл. – от ЕС,

4 495,2 млн долл. – через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила 4,4 млрд долл. от Европейского Союза. Это первая выплата в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan. Эти средства, как указано, не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 269,7 млн долл., кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 171,5 млн долл.

"Согласно балансовым данным, НБУ в июне продал на валютном рынке 5 147,0 млн долл. США", - сообщили в Нацбанке.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

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