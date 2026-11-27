Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги украинских дальнобойных санкций за неделю, пишет УНН.

Украина абсолютно справедливо отвечает на каждый российский удар. И я благодарю наши Силы обороны Украины за то, что ответы точные. За одну эту неделю имеем результаты в Самарском, Нижегородском, Краснодарском, Ростовском, Волгоградском, Ставропольском, Брянском, Пермском, Тульском регионах, а также в Башкортостане и Татарстане, в акватории Черного моря. Российские нефтяные объекты, предприятия, задействованные в производстве взрывчатки, и другие объекты, работающие на войну, военные аэродромы и самолеты — всего этого достигли наши дальнобойные средства - сообщил Зеленский, показав видео.

Президент отметил "все составляющие Сил обороны и безопасности Украины, которые применяют против агрессора наши кинетические санкции".

"россия получала множество вариантов деэскалации и остановки этой войны и все равно выбрала войну. россии нужно закончить эту свою войну — нужно выбрать мир. Спасибо всем, кто с Украиной!" — подчеркнул Зеленский.

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