Российский ракетный корвет "Меркурий", подвергшийся атаке безэкипажных катеров в ливийском порту Бенгази, вероятно, полностью уничтожен и затонул. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованной информации, российский военный корабль атаковали морские беспилотники, после чего на его борту произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар.

Новые спутниковые снимки, распространенные OSINT-аналитиками, свидетельствуют о масштабных разрушениях корвета. По их оценкам, корабль затонул непосредственно в порту Бенгази.

Что известно об уничтоженном российском корвете

"Меркурий" — один из новейших российских военных кораблей проекта 20380, вошедший в состав Черноморского флота рф в мае 2023 года.

В Ливии неизвестные дроны продолжают атаковать российские суда, сообщают уже о двух поражённых кораблях

Ранее издание Naval News сообщало, что корвет сопровождал российские суда, задействованные в перевозке военных грузов.

Власти восточной Ливии подтвердили взрыв на борту российского корабля и предположили, что причиной могла стать атака беспилотников. В то же время российская сторона официально не подтвердила потерю "Меркурия", а обстоятельства его затопления еще требуют независимого подтверждения.

Другим судном, атакованным у берегов Ливии, могло стать российское сухогрузное судно ASCALON, находящееся под санкциями