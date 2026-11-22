российский корвет "Меркурий" затонул в порту Ливии после атаки морских дронов — спутниковые снимки
Киев • УНН
российский корвет атаковали морские дроны в порту Бенгази. Спутниковые снимки свидетельствуют о его масштабных разрушениях и затоплении.
Российский ракетный корвет "Меркурий", подвергшийся атаке безэкипажных катеров в ливийском порту Бенгази, вероятно, полностью уничтожен и затонул. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.
Детали
Согласно опубликованной информации, российский военный корабль атаковали морские беспилотники, после чего на его борту произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар.
Новые спутниковые снимки, распространенные OSINT-аналитиками, свидетельствуют о масштабных разрушениях корвета. По их оценкам, корабль затонул непосредственно в порту Бенгази.
Что известно об уничтоженном российском корвете
"Меркурий" — один из новейших российских военных кораблей проекта 20380, вошедший в состав Черноморского флота рф в мае 2023 года.
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