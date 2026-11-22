російський ракетний корвет "Меркурій", який зазнав атаки безекіпажних катерів у лівійському порту Бенгазі, ймовірно, повністю знищений та затонув. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на супутникові знімки, пише УНН.

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За оприлюдненою інформацією, російський військовий корабель атакували морські безпілотники, після чого на його борту стався потужний вибух і спалахнула пожежа.

Нові супутникові знімки, які поширили OSINT-аналітики, свідчать про масштабні руйнування корвета. За їхніми оцінками, корабель затонув безпосередньо в порту Бенгазі.

Що відомо про знищений російський корвет

"Меркурій" – один із новітніх російських військових кораблів проєкту 20380, який увійшов до складу Чорноморського флоту рф у травні 2023 року.

У Лівії невідомі дрони продовжують атакувати російські судна, повідомляють вже про два уражені кораблі

Раніше видання Naval News повідомляло, що корвет супроводжував російські судна, залучені до перевезення військових вантажів.

Влада східної Лівії підтвердила вибух на борту російського корабля та припустила, що причиною могла стати атака безпілотників. Водночас російська сторона офіційно не підтвердила втрату "Меркурія", а обставини його затоплення ще потребують незалежного підтвердження.

Другим судном, атакованим біля берегів Лівії, міг стати російський підсанкційний суховантаж ASCALON