Россия после двух провалов даже не решилась баллотироваться в Совет ИКАО — МИД Украины
Киев • УНН
РФ не выдвинула кандидатуру в Совет ИКАО после неудачных попыток в 2022 и 2025 годах. МИД Украины назвал это успехом изоляции Москвы.
россия отказалась от участия в выборах в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) после двух неудачных попыток вернуться в руководящий орган организации в 2022 и 2025 годах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это результатом совместной работы Киева и международных партнеров, направленной на усиление изоляции москвы. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, пишет УНН.
Детали
По словам Сибиги, во время 43-й внеочередной сессии Ассамблеи ИКАО россия даже не выдвинула собственную кандидатуру в Совет организации.
Министр подчеркнул, что кремль неоднократно нарушал международные авиационные стандарты и создавал угрозы безопасности гражданских полетов. В частности, речь идет об опасном вмешательстве в работу навигационных систем.
Украина призвала усиливать международную изоляцию россии
Сибига подчеркнул, что государство, систематически нарушающее правила авиационной безопасности, не может претендовать на участие в руководстве организацией, ответственной за их соблюдение.
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По его словам, россия давно утратила доверие международного сообщества, а ее дипломатические усилия не могут скрыть многочисленных нарушений международного права.
Глава МИД также поблагодарил партнеров Украины за последовательную позицию относительно недопущения россии в руководящие органы международных организаций.
Каждая международная должность, на которую россию не допускают, – это еще одно последствие ее агрессии против Украины. москва должна терять влияние, которое пытается вернуть
Украина и партнеры дожали: россия отказалась баллотироваться в Совет ИКАО20.11.26, 23:10 • 17651 просмотр