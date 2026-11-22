россия отказалась от участия в выборах в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) после двух неудачных попыток вернуться в руководящий орган организации в 2022 и 2025 годах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это результатом совместной работы Киева и международных партнеров, направленной на усиление изоляции москвы. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

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По словам Сибиги, во время 43-й внеочередной сессии Ассамблеи ИКАО россия даже не выдвинула собственную кандидатуру в Совет организации.

Министр подчеркнул, что кремль неоднократно нарушал международные авиационные стандарты и создавал угрозы безопасности гражданских полетов. В частности, речь идет об опасном вмешательстве в работу навигационных систем.

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Сибига подчеркнул, что государство, систематически нарушающее правила авиационной безопасности, не может претендовать на участие в руководстве организацией, ответственной за их соблюдение.

Те, кто подрывает безопасность авиации, не могут отвечать за ее обеспечение – заявил министр.

По его словам, россия давно утратила доверие международного сообщества, а ее дипломатические усилия не могут скрыть многочисленных нарушений международного права.

Глава МИД также поблагодарил партнеров Украины за последовательную позицию относительно недопущения россии в руководящие органы международных организаций.

Каждая международная должность, на которую россию не допускают, – это еще одно последствие ее агрессии против Украины. москва должна терять влияние, которое пытается вернуть – подчеркнул Сибига.

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