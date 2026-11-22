росія відмовилася від участі у виборах до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) після двох невдалих спроб повернутися до керівного органу організації у 2022 та 2025 роках. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це результатом спільної роботи Києва та міжнародних партнерів, спрямованої на посилення ізоляції москви. Про це повідомив глава українського МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

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За словами Сибіги, під час 43-ї позачергової сесії Асамблеї ІСАО росія навіть не висунула власної кандидатури до Ради організації.

Міністр наголосив, що кремль неодноразово порушував міжнародні авіаційні стандарти та створював загрози безпеці цивільних польотів. Зокрема, йдеться про небезпечне втручання в роботу навігаційних систем.

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Сибіга підкреслив, що держава, яка систематично порушує правила авіаційної безпеки, не може претендувати на участь у керівництві організацією, відповідальною за їх дотримання.

Ті, хто підриває безпеку авіації, не можуть бути відповідальними за її забезпечення – заявив міністр.

За його словами, росія давно втратила довіру міжнародної спільноти, а її дипломатичні зусилля не можуть приховати численних порушень міжнародного права.

Глава МЗС також подякував партнерам України за послідовну позицію щодо недопущення росії до керівних органів міжнародних організацій.

Кожна міжнародна посада, на яку росію не допускають, – це ще один наслідок її агресії проти України. москва має втрачати вплив, який намагається повернути – наголосив Сибіга.

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