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В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу: рух Кримським мостом перекрили, на півострові працює ППО

В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу: рух Кримським мостом перекрили, на півострові працює ППО

Київ • УНН

 • 117635 перегляди

В окупованому росією Севастополі була оголошена повітряна тривога, згодом на півострові була зафіксована робота системи протиповітряної оборони.

В окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також півостровом помітили роботу ППО. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.

Деталі 

Так званий губернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив про повітряну тривогу у місті. Окрім того, Окупаційна влада оголосила про перекриття руху на Кримському мосту.

Трохи згодом місцеві повідомили про роботу ППО в Сакському районі, що неподалік Євпаторії. Місцеві також встигли зафіксувати роботу російської ПОП. Євпаторії. 

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За авіаудар по Україні: партизани передали ЗСУ координати російських систем ППО, які охороняють Кримський міст02.01.24, 17:43 • 83616 переглядiв

Доповнення 

Згідно з даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, поблизу узбережжя Чорного моря літає  італійський літак-розвідник Gulfstream G550 AEW. Окрім того, у своїй звичайній зоні розвідки над узбережжям Румунії баражує американський патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon.

Нагадаємо

Незадовго до вибухів в Криму масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні. За даними ПС ЗСУ зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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boeing-p-8-poseidonBoeing P-8 Poseidon
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