В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу: рух Кримським мостом перекрили, на півострові працює ППО
Київ • УНН
В окупованому росією Севастополі була оголошена повітряна тривога, згодом на півострові була зафіксована робота системи протиповітряної оборони.
В окупованому росіянами Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також півостровом помітили роботу ППО. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Так званий губернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив про повітряну тривогу у місті. Окрім того, Окупаційна влада оголосила про перекриття руху на Кримському мосту.
Трохи згодом місцеві повідомили про роботу ППО в Сакському районі, що неподалік Євпаторії. Місцеві також встигли зафіксувати роботу російської ПОП. Євпаторії.
За авіаудар по Україні: партизани передали ЗСУ координати російських систем ППО, які охороняють Кримський міст02.01.24, 17:43 • 83616 переглядiв
Доповнення
Згідно з даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, поблизу узбережжя Чорного моря літає італійський літак-розвідник Gulfstream G550 AEW. Окрім того, у своїй звичайній зоні розвідки над узбережжям Румунії баражує американський патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon.
Нагадаємо
Незадовго до вибухів в Криму масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні. За даними ПС ЗСУ зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.