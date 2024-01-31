В оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу: движение по Крымскому мосту перекрыли, на полуострове работает ПВО

В оккупированном россиянами Севастополе объявили воздушную тревогу. Также полуостровом заметили работу ПВО. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Кроме того, оккупационные власти объявили о перекрытии движения на Крымском мосту.

Чуть позже местные сообщили о работе ПВО в Сакском районе, что неподалеку Евпатории. Местные также успели зафиксировать работу российской ПВО. Евпатории.

За авиаудар по Украине: партизаны передали ВСУ координаты российских систем ПВО, охраняющих Крымский мост

Дополнение

Согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, вблизи побережья Черного моря летает итальянский самолет-разведчик Gulfstream G550 AEW. Кроме того, в своей обычной зоне разведки над побережьем Румынии барражирует американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Напомним

Незадолго до взрывов в Крыму масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине. По данным ВС ВСУ зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.