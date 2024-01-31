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В Україні оголошено повітряну тривогу: зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К

В Україні оголошено повітряну тривогу: зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

 • 30079 перегляди

В Україні було оголошено повітряну тривогу після того, як винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому в росії.

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. Як повідомили в Повітряних силах, зафіксовано МіГ-31К, передає УНН.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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