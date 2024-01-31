В Україні оголошено повітряну тривогу: зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні було оголошено повітряну тривогу після того, як винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому в росії.
Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. Як повідомили в Повітряних силах, зафіксовано МіГ-31К, передає УНН.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.