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В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 13:30  •  22159 просмотра

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В Украине была объявлена воздушная тревога после того, как истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома в россии.

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксировано МиГ-31К, передает УНН.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Кроме того, в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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