У рф заявили про атаку щонайменше 12 ракетами на Кримській міст: центр Севастополя без світла
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомили, що крилаті ракети атакували Кримський міст, причому ворожа ППО нібито збила щонайменше 12 ракет, а центр Севастополя знеструмлений.
російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні Кримський міст був атакований крилатими ракетами, ворожа ППО нібито збила щонайменше 12 ракет, а невеликі уламки впали на посадкову смугу аеропорту Бельбек. Втім, місцеві пабліки пишуть про приліт у Гвардійському та відсутність світла у центрі Севастополя, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, Кримський міст зазнав комбінованого удару крилатими ракетами - британськими Storm Shadow і американськими ракетами-приманками ADM-160 MALD.
За кілька годин до першої атаки в небо над Чорним морем піднявся американський розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk, перед другою - літак дальньої радіолокаційної розвідки Boeing P-8A Poseidon.
О 14:00 була перша атака - з ракетами ADM-160 MALD, які мали виявити ППО. Після - в хід пішли британські Storm Shadow.
російські пропагандистські змі повідомляють, що ворожа ППО буцімто збила щонайменше 12 ракет, жертв і руйнувань немає. І тільки невелика кількість осколків упала на ЗПС аеропорту Бельбек.
Над Кримським мостом тим часом випущено димову завісу.
Доповнення
Тим часом "Кримський вітер" пише, що центр Севастополя залишився без світла.
Також йдеться про те, що окупанти знову закрили Кримський міст.
Раніше УНН повідомляв, що у Севастополі в тимчасово окупованому Криму зафіксували дим над бухтою після повідомлень про серію вибухів, повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі, а також "приліт" у Гвардійському.
Після прильоту у селищі Гвардійське Сімферопольського району відсутня електрика.