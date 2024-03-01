В рф заявили об атаке по меньшей мере 12 ракетами на Крымский мост: центр Севастополя без света
Российские СМИ сообщили, что крылатые ракеты атаковали Крымский мост, причем вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, а центр Севастополя обесточен.
Украина может быть впереди в разработке БпЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя - Камышин
Украина может быть впереди в разработке БПЛА, поскольку прототипы активно испытываются на поле боя, получая ценные данные, которыми можно поделиться с партнерами.
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт.
Канада ужесточает запрет на импорт российских алмазов
Канада и ее партнеры по G7 вводят дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов россии от экспорта алмазов.
Реальных возможностей договориться не было: Подоляк о "мирных предложениях рф" весной 2022 года
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с кремлем весной 2022 года. Он привел ряд аргументов, почему вариантов по "мирному соглашению" не было.
Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59
Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области украинские защитники уничтожили управляемую ракету Х-59.
В Украине в этом году планируют выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов
В этом году Украина планирует выдать около 12 тысяч льготных ипотечных кредитов по государственным программам.
Оккупанты массированно обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть раненый
российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области, ранив одного жителя и повредив частные дома.
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует
Соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует.
Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией по разминированию
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения со Словенией о предоставлении более 50 миллионов гривен на гуманитарное разминирование в Украине.