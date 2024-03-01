В рф заявили об атаке по меньшей мере 12 ракетами на Крымский мост: центр Севастополя без света

российские СМИ сообщают, что сегодня Крымский мост был атакован крылатыми ракетами, вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, а небольшие обломки упали на посадочную полосу аэропорта Бельбек. Впрочем, местные паблики пишут о прилете в Гвардейском и отсутствии света в центре Севастополя, передает УНН.

Детали

Как отмечается, Крымский мост подвергся комбинированному удару крылатыми ракетами - британскими Storm Shadow и американскими ракетами-приманками ADM-160 MALD.

За несколько часов до первой атаки в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, перед второй - самолет дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

В 14:00 была первая атака - с ракетами ADM-160 MALD, которые должны были обнаружить ПВО. После - в ход пошли британские Storm Shadow.

российские пропагандистские сми сообщают, что вражеская ПВО якобы сбила не менее 12 ракет, жертв и разрушений нет. И только небольшое количество осколков упало на ВПП аэропорта Бельбек.

Над Крымским мостом тем временем выпущена дымовая завеса.

Дополнение

Тем временем "Крымский ветер" пишет, что центр Севастополя остался без света.

Также речь идет о том, что оккупанты снова закрыли Крымский мост.

Ранее УНН сообщал, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму зафиксировали дым над бухтой после сообщений о серии взрывов, сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе, а также "прилет" в Гвардейском.

После прилета в поселке Гвардейское Симферопольского района отсутствует электричество.