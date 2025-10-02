$41.220.08
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 12053 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 16069 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 15757 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 26355 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 17110 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 19458 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37026 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50830 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30359 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Німецькі військові не готові збивати дрони над територією країни - Bild

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Німеччина фіксує збільшення польотів дронів над стратегічними об'єктами, але військові не мають права або можливості їх збивати. Країна лише починає відновлювати протидронову оборону, розформовану у 2010 році.

Німецькі військові не готові збивати дрони над територією країни - Bild

Німеччина останнім часом фіксує все більше польотів дронів над стратегічними об’єктами, але її військові досі не мають права або можливості їх збивати - країна лише починає відновлювати протидронову оборону. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання військові в Німеччині не мають права збивати дрони, оскільки країна не має повноцінної системи протидронової оборони. До того ж відкривати вогонь над населеними пунктами небезпечно — уламки можуть поранити людей. Систему захисту лише починають будувати: ППО, яку розформували ще у 2010 році, доводиться створювати фактично з нуля.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт назвав ситуацію "тривожним сигналом".

Польоти безпілотників у різних країнах ЄС спрямовані насамперед на створення невизначеності та дестабілізацію. Як і онлайн-дезінформація, шпигунство та спроби диверсій, вони є інструментом гібридної війни

- зазначив, зі свого боку, прем’єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер.

На загрозу реагують і союзники. За даними журналу Newsweek, США направляють до Норвегії патрульні літаки P-8 Poseidon, щоб посилити контроль НАТО над повітряним простором Балтики.

Нагадаємо

У Німеччині розслідують появу невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури у Шлезвіг-Гольштайні. Дрони літали над заводом Thyssenkrupp, клінікою Кіля, електростанцією, каналом, затокою, парламентом та нафтопереробним заводом.

Ольга Розгон

Новини Світу
P-8 Poseidon
Bild
НАТО
Норвегія
Німеччина
Сполучені Штати Америки