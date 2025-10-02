Німецькі військові не готові збивати дрони над територією країни - Bild
Київ • УНН
Німеччина фіксує збільшення польотів дронів над стратегічними об'єктами, але військові не мають права або можливості їх збивати. Країна лише починає відновлювати протидронову оборону, розформовану у 2010 році.
Німеччина останнім часом фіксує все більше польотів дронів над стратегічними об’єктами, але її військові досі не мають права або можливості їх збивати - країна лише починає відновлювати протидронову оборону. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання військові в Німеччині не мають права збивати дрони, оскільки країна не має повноцінної системи протидронової оборони. До того ж відкривати вогонь над населеними пунктами небезпечно — уламки можуть поранити людей. Систему захисту лише починають будувати: ППО, яку розформували ще у 2010 році, доводиться створювати фактично з нуля.
Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт назвав ситуацію "тривожним сигналом".
Польоти безпілотників у різних країнах ЄС спрямовані насамперед на створення невизначеності та дестабілізацію. Як і онлайн-дезінформація, шпигунство та спроби диверсій, вони є інструментом гібридної війни
На загрозу реагують і союзники. За даними журналу Newsweek, США направляють до Норвегії патрульні літаки P-8 Poseidon, щоб посилити контроль НАТО над повітряним простором Балтики.
Нагадаємо
У Німеччині розслідують появу невідомих дронів над об'єктами критичної інфраструктури у Шлезвіг-Гольштайні. Дрони літали над заводом Thyssenkrupp, клінікою Кіля, електростанцією, каналом, затокою, парламентом та нафтопереробним заводом.