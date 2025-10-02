Немецкие военные не готовы сбивать дроны над территорией страны - Bild
Киев • УНН
Германия фиксирует увеличение полетов дронов над стратегическими объектами, но военные не имеют права или возможности их сбивать. Страна только начинает восстанавливать противодроновую оборону, расформированную в 2010 году.
Подробности
Как отмечает издание, военные в Германии не имеют права сбивать дроны, поскольку страна не имеет полноценной системы противодроновой обороны. К тому же открывать огонь над населенными пунктами опасно — обломки могут ранить людей. Систему защиты только начинают строить: ПВО, которую расформировали еще в 2010 году, приходится создавать фактически с нуля.
Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт назвал ситуацию "тревожным сигналом".
Полеты беспилотников в разных странах ЕС направлены прежде всего на создание неопределенности и дестабилизацию. Как и онлайн-дезинформация, шпионаж и попытки диверсий, они являются инструментом гибридной войны
На угрозу реагируют и союзники. По данным журнала Newsweek, США направляют в Норвегию патрульные самолеты P-8 Poseidon, чтобы усилить контроль НАТО над воздушным пространством Балтики.
Напомним
В Германии расследуют появление неизвестных дронов над объектами критической инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне. Дроны летали над заводом Thyssenkrupp, клиникой Киля, электростанцией, каналом, заливом, парламентом и нефтеперерабатывающим заводом.