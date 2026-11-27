Американская поп-группа Backstreet Boys выступит в следующем году на лондонской арене "O2" в честь празднования 20-летия арены, передает УНН.

Подробности

Мы обещали вам неземной праздник по случаю 20-летия The O2. Приобретите билеты в рамках предварительной продажи на концерты группы Backstreet Boys, которые состоятся следующим летом в The O2 8, 9, 11 и 12 июня 2027 года - говорится в посте арены в Instagram.

Концерты Backstreet Boys под названием "Into The Millennium - Homecoming: Live in London" станут единственными выступлениями группы в Великобритании.

Фанаты смогут приобрести билеты 1 декабря в рамках предварительной продажи для членов фан-клуба Backstreet Boys Army, а общая продажа билетов начнется 4 декабря.

В Лас-Вегасе Backstreet Boys продолжит свою резиденцию "Into The Millennium" с 26 декабря по 2 января.

Поклонников ждут незабываемые впечатления, ведь группа воплотит в жизнь свой легендарный альбом Millennium вместе со своими лучшими хитами.

Напомним

Рэпер Дрейк устроил роскошную вечеринку по случаю своего 40-летия в Нью-Йорке. Среди главных событий вечера было выступление группы Backstreet Boys, а гости получали дизайнерские подарки и даже могли выиграть до 1 миллиона долларов.