Backstreet Boys объявила о возвращении на сцену с четырьмя эксклюзивными концертами на лондонской арене «O2»
Киев • УНН
Backstreet Boys выступят на лондонской арене O2 8, 9, 11 и 12 июня 2027 года. Это будут единственные концерты группы в Великобритании.
Американская поп-группа Backstreet Boys выступит в следующем году на лондонской арене "O2" в честь празднования 20-летия арены, передает УНН.
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Мы обещали вам неземной праздник по случаю 20-летия The O2. Приобретите билеты в рамках предварительной продажи на концерты группы Backstreet Boys, которые состоятся следующим летом в The O2 8, 9, 11 и 12 июня 2027 года
Концерты Backstreet Boys под названием "Into The Millennium - Homecoming: Live in London" станут единственными выступлениями группы в Великобритании.
Фанаты смогут приобрести билеты 1 декабря в рамках предварительной продажи для членов фан-клуба Backstreet Boys Army, а общая продажа билетов начнется 4 декабря.
В Лас-Вегасе Backstreet Boys продолжит свою резиденцию "Into The Millennium" с 26 декабря по 2 января.
Поклонников ждут незабываемые впечатления, ведь группа воплотит в жизнь свой легендарный альбом Millennium вместе со своими лучшими хитами.
Напомним
Рэпер Дрейк устроил роскошную вечеринку по случаю своего 40-летия в Нью-Йорке. Среди главных событий вечера было выступление группы Backstreet Boys, а гости получали дизайнерские подарки и даже могли выиграть до 1 миллиона долларов.