Американський поп гурт Backstreet Boys виступить наступного року на лондонській арені "O2" на честь святкування 20-річчя арени, передає УНН.

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Ми обіцяли вам неземне свято з нагоди 20-річчя The O2. Придбайте квитки за попереднім продажем на концерти гурту Backstreet Boys, які відбудуться наступного літа в The O2 8, 9, 11 та 12 червня 2027 року - йдеться у пості арени в Instagram.

Концерти Backstreet Boys під назвою "Into The Millennium - Homecoming: Live in London" стануть єдиними виступами гурту у Великій Британії.

Фанати зможуть придбати квитки 1 грудня в рамках попереднього продажу для членів фан-клубу Backstreet Boys Army, а загальний продаж квитків розпочнеться 4 грудня.

У Лас-Вегасі Backstreet Boys продовжить свою резиденцію "Into The Millennium" з 26 грудня по 2 січня.

На шанувальників чекають незабутні враження, адже гурт втілить у життя свій легендарний альбом Millennium разом зі своїми найкращими хітами.

Нагадаємо

Репер Дрейк влаштував розкішну вечірку з нагоди свого 40-річчя в Нью-Йорку. Серед головних подій вечора був виступ гурту Backstreet Boys, а гості отримували дизайнерські подарунки та навіть могли виграти до 1 мільйона доларів.