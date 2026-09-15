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Лесные пожары в Индонезии угрожают главному центру исследований орангутанов на Борнео

Киев • УНН

 • 3766 просмотра

Огонь приблизился к станции на Борнео, где исследуют более 2500 орангутанов. Учёные предупреждают: пламя может добраться до лагеря за 20 дней.

Лесные пожары в Индонезии угрожают главному центру исследований орангутанов на Борнео

Лесные пожары в Индонезии охватывают важную исследовательскую территорию, где изучают орангутанов острова Борнео, и теперь угрожают известному научному лагерю — месту проведения одного из самых продолжительных в мире исследований диких человекообразных обезьян, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В течение последних нескольких дней огонь подобрался на расстояние 200 метров к станции «Рангконг» (Rangkong) — вспомогательному объекту исследовательской станции «Кабанг-Панти» (Cabang Panti), расположенной примерно в четырех милях к северу в пределах национального парка Гунунг-Палунг.

В непосредственной близости от этих станций обитают сотни борнейских орангутанов (*Pongo pygmaeus*) — одного из трех видов орангутанов; всего же в парке, значительные части которого сейчас охвачены огнем, по оценкам, живет более 2500 особей. Все три вида орангутанов находятся под угрозой полного исчезновения.

«Орангутаны убегают из этих лесов. Это просто ужасно», — отметила профессор Шерил Нотт, биологический антрополог из Бостонского университета, которая уже 32 года руководит научными исследованиями орангутанов на станции «Кабанг-Панти».

В большинстве случаев пожары возникают из-за преднамеренного выжигания для расчистки земель — практика, применяемая на острове ежегодно. Однако чрезвычайно мощное явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, нарушающее глобальные погодные условия) вызвало аномальную жару и засуху по всей стране, из-за чего огонь легко выходит из-под контроля. В провинции Западный Калимантан есть районы, где в течение многих месяцев почти не было дождей.

Ученые станции «Кабанг-Панти» собрали данные о диких орангутанах и особенностях их жизни, охватывающие десятилетия; они наблюдали за отдельными особями от рождения до того времени, когда те сами становились бабушками. Исследования, проведенные на этой территории, помогли определить репродуктивный цикл орангутанов: выяснилось, что эти обезьяны рождают детенышей лишь раз в восемь лет — это самый продолжительный цикл среди всех млекопитающих. «Уникальность этой базы данных заключается в ее долгосрочном характере и чрезвычайной детализации», — подчеркнула Нотт.

Однако пожары угрожают прервать эти непрерывные наблюдения. По словам ученых, если не принять меры или не создать широкие противопожарные полосы, то при нынешней скорости распространения огонь достигнет станции «Кабанг-Панти» в течение 20 дней. «[Кабанг-Панти] защищает один из немногих участков низинных тропических дождевых лесов на Борнео, которые до сих пор оставались действительно нетронутыми с экологической точки зрения», — отметил профессор Эндрю Маршалл, антрополог из Мичиганского университета, руководивший проектом исследования орангутанов на этой территории с 2000 по 2020 год. «Без долгосрочных и непрерывных полевых данных мы не сможем понять, как тропические экосистемы адаптируются к глобальным климатическим изменениям или страдают от них».

В Атлантическом океане в этом сезоне из-за Эль-Ниньо ещё не было ни одного урагана11.09.26, 22:56 • 14959 просмотров

В отчаянной попытке спасти исследовательскую станцию «Рангконг» команда из более чем 40 человек — преимущественно полевых ассистентов, сотрудников и местных жителей — круглосуточно борется с неумолимо приближающимся огнем. Недавно они оборудовали противопожарную полосу и импровизированную систему орошения, использовав перфорированный шланг вокруг станции, чтобы насытить влагой окружающий торф.

Когда огонь достигает торфяного болота, он может тлеть под землей месяцами — даже после того, как пламя на поверхности будет потушено. Поэтому поддержание влажности торфа является ключевой защитной мерой.

«Масштабы проблемы превышают возможности любой местной организации», — заявила Кейтлин О’Коннелл, заместитель директора программы по сохранению орангутанов «Гунунг-Палунг». — «Нам необходимы масштабное сбрасывание воды с воздуха и профессиональные пожарные».

Даже если исследовательскую станцию удастся спасти, это может оказаться напрасным, если орангутаны потеряют свой дом.

"Орангутанам нужен лес", — сказала Нотт. — "Если у нас останется только здание, что мы будем изучать, когда исчезнут и сами орангутаны, и их пища? Они не смогут выжить без этого леса".

Поскольку орангутаны ведут одиночный образ жизни, им нужны большие территории, и они живут при низкой плотности популяции. "Нельзя просто согнать их всех вместе на оставшемся клочке леса", — заметила Нотт.

Те, кто непосредственно руководит тушением пожара на месте, уже видели, как это влияет на животных. "Мы заметили пятерых орангутанов из нашей популяции, которую мы исследуем в течение длительного времени; они убегали от огня, а некоторые находились всего в нескольких метрах от пламени", — рассказал Вахью Сусанто, научный руководитель организации Yayasan Palung — индонезийской неправительственной организации, занимающейся защитой орангутанов Борнео. — "Это особи, за которыми мы наблюдали и которых изучали годами".

Индонезийские метеорологи прогнозируют интенсивный сезон пожаров, который продлится до октября, поскольку климатические прогнозы указывают на усиление явления Эль-Ниньо. "Очаги возгорания — повсюду, — отметил О’Коннелл. — Не будет преувеличением сказать, что то, что, как мы считали, не может сгореть, на самом деле может полностью исчезнуть, если такая засуха продлится месяцами".

Эль-Ниньо может стать сильнейшим за несколько десятилетий - ООН03.09.26, 14:31 • 5158 просмотров

Антонина Туманова

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