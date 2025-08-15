Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
Киев • УНН
УНН собрал подборку из пяти рецептов пирогов, которые станут отличным дополнением к праздничному столу на Успение Пресвятой Богородицы. Среди них: пшенный пирог с сыром, пирог-жульен, тыквенный пирог с сыром, яблочный пирог с кленовым сиропом и сырный пирог с луком.
15 августа верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Праздник завершает Успенский пост и собирает семьи за столом. Поскольку Успение приходится на период жатвы - на столе чаще всего оказываются блюда из нового урожая, в частности хлеб и ароматные пироги. УНН собрал подборку вкусных и простых рецептов этой выпечки.
Пшенный пирог с сыром
Полезный, легкий, но удивительно вкусный пирог. Если вы никогда не готовили пшено таким способом - пора попробовать.
Ингредиенты:
- пшено - 200 г;
- масло сливочное - 50 г;
- брынза - 200 г;
- сыр твердый - 60 г;
- соль - по вкусу;
- перец черный молотый - по вкусу;
- тыквенные семечки - для посыпки.
Приготовление: Пшено залить кипятком на 10–15 мин, слить воду. На сковороде разогреть 40 г масла, всыпать пшено, прогреть 3 мин. Добавить 400 мл воды, готовить под крышкой 15 мин. Брынзу размять, сыр натереть, добавить к каше, посолить, поперчить. Выложить массу в форму, смазанную маслом, посыпать семечками, запекать 30 мин при 180°C.
Пирог-жульен
Тягучая, бархатная начинка с грибами и курицей в сочетании с нежным тестом.
Ингредиенты
Тесто:
- мука - 200 г;
- масло растительное - 50 мл;
- кефир - 100 мл;
- разрыхлитель - 1 ч. л.
Начинка:
- мука - 3 ст. л.;
- сметана 15% - 200 г;
- сыр твердый - 120 г;
- куриное филе - 400 г;
- шампиньоны - 300 г;
- лук - 1 шт.
Приготовление: Замесить тесто из муки, соли, разрыхлителя, кефира и растительного масла. Дать постоять 30–40 мин. Обжарить лук, добавить курицу, затем грибы, сметану и муку. Снять с огня. Тесто раскатать, выложить в форму, сделать бортики. Выложить начинку, посыпать сыром, выпекать 30–40 мин при 180°C.
Тыквенный пирог с творогом
Нежный и ароматный пирог с запеченной тыквой и кисломолочным творогом.
Ингредиенты:
- тыква - 550 г;
- творог - 350 г;
- корица - 1 ч. л.;
- сахар - 100 г;
- крахмал кукурузный - 2 ст. л.;
- яйца - 2 шт;
- сахарное печенье - 350 г;
- масло сливочное - 170 г.
Приготовление: Запечь тыкву при 200°C 30–40 мин, перебить в пюре. Смешать творог, сахар, корицу, крахмал, яйца, добавить пюре. Измельчить печенье, смешать с маслом, выложить в форму с бортиками. Наполнить творожно-тыквенной массой, выпекать 40–50 мин при 180°C.
Яблочный пирог с кленовым сиропом
Кленовый сироп придает тесту особый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 125 г;
- кленовый сироп - 2 ст. л. (или мед);
- масло растительное - 100 мл;
- мука - 160 г;
- разрыхлитель - 1,5 ч. л.;
- соль – щепотка;
- яблоки - 3 шт.
Приготовление: Взбить яйца с сахаром и солью, влить сироп и растительное масло. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Вмешать нарезанные яблоки. Выложить в форму с пергаментом, выпекать 45–60 мин при 180–200°C.
Сырный пирог с луком
Пикантный и сытный пирог с плавлеными сырками и обжаренным луком.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука - 450 г;
- масло сливочное - 200 г;
- сметана - 200 мл;
- сода - 0,5 ч. л.;
- уксус или лимонный сок - 0,5 ст. л.;
- соль – щепотка.
Начинка:
- плавленые сырки - 4 шт.;
- лук - 4 шт.;
- яйца - 4 шт.;
- масло растительное - 3–4 ст. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление: Замесить песочное тесто из муки, масла, сметаны, соды, уксуса и соли. Обжарить лук до золотистости. Смешать лук, тертый сыр, яйца, соль и перец. Распределить тесто по противню, выложить начинку, завернуть края. Выпекать 30–35 мин при 180°C.
