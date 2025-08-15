Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов

$41.450.06
48.440.21
ukenru
04:50 • 28098 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 49020 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 24584 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 116334 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 141682 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 76210 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 76136 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 74011 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 179728 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 95009 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
53%
757мм
Популярные новости
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 38813 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 12873 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo02:24 • 51184 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести02:40 • 23133 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 22945 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 1042 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 116283 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 168395 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 141626 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 84126 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 51050 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 136525 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 87391 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 105571 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 155574 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp
Facebook
Instagram

Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

УНН собрал подборку из пяти рецептов пирогов, которые станут отличным дополнением к праздничному столу на Успение Пресвятой Богородицы. Среди них: пшенный пирог с сыром, пирог-жульен, тыквенный пирог с сыром, яблочный пирог с кленовым сиропом и сырный пирог с луком.

Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов

15 августа верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Праздник завершает Успенский пост и собирает семьи за столом. Поскольку Успение приходится на период жатвы - на столе чаще всего оказываются блюда из нового урожая, в частности хлеб и ароматные пироги. УНН собрал подборку вкусных и простых рецептов этой выпечки.

Пшенный пирог с сыром

Полезный, легкий, но удивительно вкусный пирог. Если вы никогда не готовили пшено таким способом - пора попробовать.

Ингредиенты:

  • пшено - 200 г;
    • масло сливочное - 50 г;
      • брынза - 200 г;
        • сыр твердый - 60 г;
          • соль - по вкусу;
            • перец черный молотый - по вкусу;
              • тыквенные семечки - для посыпки.

                Приготовление: Пшено залить кипятком на 10–15 мин, слить воду. На сковороде разогреть 40 г масла, всыпать пшено, прогреть 3 мин. Добавить 400 мл воды, готовить под крышкой 15 мин. Брынзу размять, сыр натереть, добавить к каше, посолить, поперчить. Выложить массу в форму, смазанную маслом, посыпать семечками, запекать 30 мин при 180°C.

                Пирог-жульен

                Тягучая, бархатная начинка с грибами и курицей в сочетании с нежным тестом.

                Ингредиенты

                Тесто:

                • мука - 200 г;
                  • масло растительное - 50 мл;
                    • кефир - 100 мл;
                      • разрыхлитель - 1 ч. л.

                        Начинка:

                        • мука - 3 ст. л.;
                          • сметана 15% - 200 г;
                            • сыр твердый - 120 г;
                              • куриное филе - 400 г;
                                • шампиньоны - 300 г;
                                  • лук - 1 шт.

                                    Приготовление: Замесить тесто из муки, соли, разрыхлителя, кефира и растительного масла. Дать постоять 30–40 мин. Обжарить лук, добавить курицу, затем грибы, сметану и муку. Снять с огня. Тесто раскатать, выложить в форму, сделать бортики. Выложить начинку, посыпать сыром, выпекать 30–40 мин при 180°C.

                                    Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктов01.08.25, 09:16 • 112804 просмотра

                                    Тыквенный пирог с творогом

                                    Нежный и ароматный пирог с запеченной тыквой и кисломолочным творогом.

                                    Ингредиенты:

                                    • тыква - 550 г;
                                      • творог - 350 г;
                                        • корица - 1 ч. л.;
                                          • сахар - 100 г;
                                            • крахмал кукурузный - 2 ст. л.;
                                              • яйца - 2 шт;
                                                • сахарное печенье - 350 г;
                                                  • масло сливочное - 170 г.

                                                    Приготовление: Запечь тыкву при 200°C 30–40 мин, перебить в пюре. Смешать творог, сахар, корицу, крахмал, яйца, добавить пюре. Измельчить печенье, смешать с маслом, выложить в форму с бортиками. Наполнить творожно-тыквенной массой, выпекать 40–50 мин при 180°C.

                                                    Итальянская кухня дома: пять рецептов пасты на любой вкус06.08.25, 15:01 • 59537 просмотров

                                                    Яблочный пирог с кленовым сиропом

                                                    Кленовый сироп придает тесту особый вкус и аромат.

                                                    Ингредиенты:

                                                    • яйца - 2 шт.;
                                                      • сахар - 125 г;
                                                        • кленовый сироп - 2 ст. л. (или мед);
                                                          • масло растительное - 100 мл;
                                                            • мука - 160 г;
                                                              • разрыхлитель - 1,5 ч. л.;
                                                                • соль – щепотка;
                                                                  • яблоки - 3 шт.

                                                                    Приготовление: Взбить яйца с сахаром и солью, влить сироп и растительное масло. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Вмешать нарезанные яблоки. Выложить в форму с пергаментом, выпекать 45–60 мин при 180–200°C.

                                                                    Сырный пирог с луком

                                                                    Пикантный и сытный пирог с плавлеными сырками и обжаренным луком.

                                                                    Ингредиенты:

                                                                    Тесто:

                                                                    • мука - 450 г;
                                                                      • масло сливочное - 200 г;
                                                                        • сметана - 200 мл;
                                                                          • сода - 0,5 ч. л.;
                                                                            • уксус или лимонный сок - 0,5 ст. л.;
                                                                              • соль – щепотка.

                                                                                Начинка:

                                                                                • плавленые сырки - 4 шт.;
                                                                                  • лук - 4 шт.;
                                                                                    • яйца - 4 шт.;
                                                                                      • масло растительное - 3–4 ст. л.;
                                                                                        • соль, перец - по вкусу.

                                                                                          Приготовление: Замесить песочное тесто из муки, масла, сметаны, соды, уксуса и соли. Обжарить лук до золотистости. Смешать лук, тертый сыр, яйца, соль и перец. Распределить тесто по противню, выложить начинку, завернуть края. Выпекать 30–35 мин при 180°C.

                                                                                          Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 155169 просмотров

                                                                                          Алена Уткина

                                                                                          ЛайфхакпубликацииКулинар