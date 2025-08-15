Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов

15 августа верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Праздник завершает Успенский пост и собирает семьи за столом. Поскольку Успение приходится на период жатвы - на столе чаще всего оказываются блюда из нового урожая, в частности хлеб и ароматные пироги. УНН собрал подборку вкусных и простых рецептов этой выпечки.

Пшенный пирог с сыром

Полезный, легкий, но удивительно вкусный пирог. Если вы никогда не готовили пшено таким способом - пора попробовать.

Ингредиенты:

пшено - 200 г;

масло сливочное - 50 г;

брынза - 200 г;

сыр твердый - 60 г;

соль - по вкусу;

перец черный молотый - по вкусу;

тыквенные семечки - для посыпки.

Приготовление: Пшено залить кипятком на 10–15 мин, слить воду. На сковороде разогреть 40 г масла, всыпать пшено, прогреть 3 мин. Добавить 400 мл воды, готовить под крышкой 15 мин. Брынзу размять, сыр натереть, добавить к каше, посолить, поперчить. Выложить массу в форму, смазанную маслом, посыпать семечками, запекать 30 мин при 180°C.

Пирог-жульен

Тягучая, бархатная начинка с грибами и курицей в сочетании с нежным тестом.

Ингредиенты

Тесто:

мука - 200 г;

масло растительное - 50 мл;

кефир - 100 мл;

разрыхлитель - 1 ч. л.

Начинка:

мука - 3 ст. л.;

сметана 15% - 200 г;

сыр твердый - 120 г;

куриное филе - 400 г;

шампиньоны - 300 г;

лук - 1 шт.

Приготовление: Замесить тесто из муки, соли, разрыхлителя, кефира и растительного масла. Дать постоять 30–40 мин. Обжарить лук, добавить курицу, затем грибы, сметану и муку. Снять с огня. Тесто раскатать, выложить в форму, сделать бортики. Выложить начинку, посыпать сыром, выпекать 30–40 мин при 180°C.

Тыквенный пирог с творогом

Нежный и ароматный пирог с запеченной тыквой и кисломолочным творогом.

Ингредиенты:

тыква - 550 г;

творог - 350 г;

корица - 1 ч. л.;

сахар - 100 г;

крахмал кукурузный - 2 ст. л.;

яйца - 2 шт;

сахарное печенье - 350 г;

масло сливочное - 170 г.

Приготовление: Запечь тыкву при 200°C 30–40 мин, перебить в пюре. Смешать творог, сахар, корицу, крахмал, яйца, добавить пюре. Измельчить печенье, смешать с маслом, выложить в форму с бортиками. Наполнить творожно-тыквенной массой, выпекать 40–50 мин при 180°C.

Яблочный пирог с кленовым сиропом

Кленовый сироп придает тесту особый вкус и аромат.

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.;

сахар - 125 г;

кленовый сироп - 2 ст. л. (или мед);

масло растительное - 100 мл;

мука - 160 г;

разрыхлитель - 1,5 ч. л.;

соль – щепотка;

яблоки - 3 шт.

Приготовление: Взбить яйца с сахаром и солью, влить сироп и растительное масло. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Вмешать нарезанные яблоки. Выложить в форму с пергаментом, выпекать 45–60 мин при 180–200°C.

Сырный пирог с луком

Пикантный и сытный пирог с плавлеными сырками и обжаренным луком.

Ингредиенты:

Тесто:

мука - 450 г;

масло сливочное - 200 г;

сметана - 200 мл;

сода - 0,5 ч. л.;

уксус или лимонный сок - 0,5 ст. л.;

соль – щепотка.

Начинка:

плавленые сырки - 4 шт.;

лук - 4 шт.;

яйца - 4 шт.;

масло растительное - 3–4 ст. л.;

соль, перец - по вкусу.

Приготовление: Замесить песочное тесто из муки, масла, сметаны, соды, уксуса и соли. Обжарить лук до золотистости. Смешать лук, тертый сыр, яйца, соль и перец. Распределить тесто по противню, выложить начинку, завернуть края. Выпекать 30–35 мин при 180°C.

