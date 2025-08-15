$41.450.06
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 56071 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 27599 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 126332 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 153384 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 81060 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 80944 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
14 серпня, 09:32 • 77551 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 181795 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96158 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів

Київ • УНН

 • 4552 перегляди

УНН зібрав добірку з п'яти рецептів пирогів, які стануть чудовим доповненням до святкового столу на Успіння Пресвятої Богородиці. Серед них: пшоняний пиріг із сиром, пиріг-жульєн, гарбузовий пиріг із сиром, яблучний пиріг з кленовим сиропом та сирний пиріг із цибулею.

Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів

15 серпня віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Свято завершує Успенський піст і збирає родини за столом. Оскільки Успіння припадає на період жнив - на столі найчастіше опиняються страви з нового врожаю, зокрема хліб та духмяні пироги. УНН зібрав добірку смачних та простих рецептів цієї випічки.

Пшоняний пиріг із сиром

Корисний, легкий, але напрочуд смачний пиріг. Якщо ви ніколи не готували пшоно таким способом - час спробувати.

Інгредієнти:

  • пшоно - 200 г;
    • масло вершкове - 50 г;
      • бринза - 200 г;
        • сир твердий - 60 г;
          • сіль - за смаком;
            • перець чорний мелений - за смаком;
              • гарбузове насіння - для посипки.

                Приготування: Пшоно залити кип’ятком на 10–15 хв, злити воду. На сковороді розігріти 40 г масла, всипати пшоно, прогріти 3 хв. Додати 400 мл води, готувати під кришкою 15 хв. Бринзу розім’яти, сир натерти, додати до каші, посолити, поперчити. Викласти масу у форму, змащену маслом, посипати насінням, запікати 30 хв при 180°C.

                Пиріг-жульєн

                Тягуча, оксамитова начинка з грибами та куркою у поєднанні з ніжним тістом.

                Інгредієнти

                Тісто:

                • борошно - 200 г;
                  • олія - 50 мл;
                    • кефір - 100 мл;
                      • розпушувач - 1 ч. л.

                        Начинка:

                        • борошно - 3 ст. л.;
                          • сметана 15% - 200 г;
                            • сир твердий - 120 г;
                              • куряче філе - 400 г;
                                • печериці - 300 г;
                                  • цибуля - 1 шт.

                                    Приготування: Замісити тісто з борошна, солі, розпушувача, кефіру та олії. Дати постояти 30–40 хв. Обсмажити цибулю, додати курку, потім гриби, сметану та борошно. Зняти з вогню. Тісто розкачати, викласти у форму, зробити бортики. Викласти начинку, посипати сиром, випікати 30–40 хв при 180°C.

                                    Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктів01.08.25, 09:16 • 112806 переглядiв

                                    Гарбузовий пиріг із сиром

                                    Ніжний та ароматний пиріг із запеченим гарбузом і кисломолочним сиром.

                                    Інгредієнти:

                                    • гарбуз - 550 г;
                                      • сир кисломолочний - 350 г;
                                        • кориця - 1 ч. л.;
                                          • цукор - 100 г;
                                            • крохмаль кукурудзяний - 2 ст. л.;
                                              • яйця - 2 шт;
                                                • цукрове печиво - 350 г;
                                                  • масло вершкове - 170 г.

                                                    Приготування: Запекти гарбуз при 200°C 30–40 хв, перебити в пюре. Змішати сир, цукор, корицю, крохмаль, яйця, додати пюре. Подрібнити печиво, змішати з маслом, викласти у форму з бортиками. Наповнити сирно-гарбузовою масою, випікати 40–50 хв при 180°C.

                                                    Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак06.08.25, 15:01 • 59541 перегляд

                                                    Яблучний пиріг з кленовим сиропом

                                                    Кленовий сироп надає тісту особливого смаку та аромату.

                                                    Інгредієнти:

                                                    • яйця - 2 шт.;
                                                      • цукор - 125 г;
                                                        • кленовий сироп - 2 ст. л. (або мед);
                                                          • олія - 100 мл;
                                                            • борошно - 160 г;
                                                              • розпушувач - 1,5 ч. л.;
                                                                • сіль – дрібка;
                                                                  • яблука - 3 шт.

                                                                    Приготування: Збити яйця з цукром та сіллю, влити сироп і олію. Додати просіяне борошно з розпушувачем. Вмішати нарізані яблука. Викласти у форму з пергаментом, випікати 45–60 хв при 180–200°C.

                                                                    Сирний пиріг із цибулею

                                                                    Пікантний та ситний пиріг з плавленими сирками і обсмаженою цибулею.

                                                                    Інгредієнти:

                                                                    Тісто:

                                                                    • борошно - 450 г;
                                                                      • масло вершкове - 200 г;
                                                                        • сметана - 200 мл;
                                                                          • сода - 0,5 ч. л.;
                                                                            • оцет або лимонний сік - 0,5 ст. л.;
                                                                              • сіль – дрібка.

                                                                                Начинка:

                                                                                • плавлені сирки - 4 шт.;
                                                                                  • цибуля - 4 шт.;
                                                                                    • яйця - 4 шт.;
                                                                                      • олія - 3–4 ст. л.;
                                                                                        • сіль, перець - за смаком.

                                                                                          Приготування: Замісити пісочне тісто з борошна, масла, сметани, соди, оцту та солі. Обсмажити цибулю до золотистості. Змішати цибулю, тертий сир, яйця, сіль і перець. Розподілити тісто по деку, викласти начинку, загорнути краї. Випікати 30–35 хв при 180°C.

                                                                                          Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 155191 перегляд

                                                                                          Альона Уткіна

                                                                                          ЛайфхакПублікаціїКулінар