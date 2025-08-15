Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
УНН зібрав добірку з п'яти рецептів пирогів, які стануть чудовим доповненням до святкового столу на Успіння Пресвятої Богородиці. Серед них: пшоняний пиріг із сиром, пиріг-жульєн, гарбузовий пиріг із сиром, яблучний пиріг з кленовим сиропом та сирний пиріг із цибулею.
15 серпня віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Свято завершує Успенський піст і збирає родини за столом. Оскільки Успіння припадає на період жнив - на столі найчастіше опиняються страви з нового врожаю, зокрема хліб та духмяні пироги. УНН зібрав добірку смачних та простих рецептів цієї випічки.
Пшоняний пиріг із сиром
Корисний, легкий, але напрочуд смачний пиріг. Якщо ви ніколи не готували пшоно таким способом - час спробувати.
Інгредієнти:
- пшоно - 200 г;
- масло вершкове - 50 г;
- бринза - 200 г;
- сир твердий - 60 г;
- сіль - за смаком;
- перець чорний мелений - за смаком;
- гарбузове насіння - для посипки.
Приготування: Пшоно залити кип’ятком на 10–15 хв, злити воду. На сковороді розігріти 40 г масла, всипати пшоно, прогріти 3 хв. Додати 400 мл води, готувати під кришкою 15 хв. Бринзу розім’яти, сир натерти, додати до каші, посолити, поперчити. Викласти масу у форму, змащену маслом, посипати насінням, запікати 30 хв при 180°C.
Пиріг-жульєн
Тягуча, оксамитова начинка з грибами та куркою у поєднанні з ніжним тістом.
Інгредієнти
Тісто:
- борошно - 200 г;
- олія - 50 мл;
- кефір - 100 мл;
- розпушувач - 1 ч. л.
Начинка:
- борошно - 3 ст. л.;
- сметана 15% - 200 г;
- сир твердий - 120 г;
- куряче філе - 400 г;
- печериці - 300 г;
- цибуля - 1 шт.
Приготування: Замісити тісто з борошна, солі, розпушувача, кефіру та олії. Дати постояти 30–40 хв. Обсмажити цибулю, додати курку, потім гриби, сметану та борошно. Зняти з вогню. Тісто розкачати, викласти у форму, зробити бортики. Викласти начинку, посипати сиром, випікати 30–40 хв при 180°C.
Гарбузовий пиріг із сиром
Ніжний та ароматний пиріг із запеченим гарбузом і кисломолочним сиром.
Інгредієнти:
- гарбуз - 550 г;
- сир кисломолочний - 350 г;
- кориця - 1 ч. л.;
- цукор - 100 г;
- крохмаль кукурудзяний - 2 ст. л.;
- яйця - 2 шт;
- цукрове печиво - 350 г;
- масло вершкове - 170 г.
Приготування: Запекти гарбуз при 200°C 30–40 хв, перебити в пюре. Змішати сир, цукор, корицю, крохмаль, яйця, додати пюре. Подрібнити печиво, змішати з маслом, викласти у форму з бортиками. Наповнити сирно-гарбузовою масою, випікати 40–50 хв при 180°C.
Яблучний пиріг з кленовим сиропом
Кленовий сироп надає тісту особливого смаку та аромату.
Інгредієнти:
- яйця - 2 шт.;
- цукор - 125 г;
- кленовий сироп - 2 ст. л. (або мед);
- олія - 100 мл;
- борошно - 160 г;
- розпушувач - 1,5 ч. л.;
- сіль – дрібка;
- яблука - 3 шт.
Приготування: Збити яйця з цукром та сіллю, влити сироп і олію. Додати просіяне борошно з розпушувачем. Вмішати нарізані яблука. Викласти у форму з пергаментом, випікати 45–60 хв при 180–200°C.
Сирний пиріг із цибулею
Пікантний та ситний пиріг з плавленими сирками і обсмаженою цибулею.
Інгредієнти:
Тісто:
- борошно - 450 г;
- масло вершкове - 200 г;
- сметана - 200 мл;
- сода - 0,5 ч. л.;
- оцет або лимонний сік - 0,5 ст. л.;
- сіль – дрібка.
Начинка:
- плавлені сирки - 4 шт.;
- цибуля - 4 шт.;
- яйця - 4 шт.;
- олія - 3–4 ст. л.;
- сіль, перець - за смаком.
Приготування: Замісити пісочне тісто з борошна, масла, сметани, соди, оцту та солі. Обсмажити цибулю до золотистості. Змішати цибулю, тертий сир, яйця, сіль і перець. Розподілити тісто по деку, викласти начинку, загорнути краї. Випікати 30–35 хв при 180°C.
