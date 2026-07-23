В Украине обновили строительные нормы для детских садов - что изменится с 1 октября

В Украине обновили государственные строительные нормы для учреждений дошкольного образования. Новые правила предусматривают более гибкие подходы к проектированию детских садов, развитие безбарьерной среды, гармонизацию с европейскими стандартами и возможность создания учреждений меньшей вместимости. Новые нормы вступят в силу с 1 октября 2026 года, сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.

Более гибкий подход к строительству детских садов

Как отметили в МОН, обновление государственных строительных норм инициировали совместно с Министерством развития общин и территорий. Их цель – сделать проектирование учреждений дошкольного образования более простым, современным и безопасным, а также привести украинские требования в соответствие с новым законодательством и европейскими подходами.

Одним из ключевых изменений станет отказ от чрезмерно жестких требований в пользу более гибких решений. В частности, расширяются возможности использования многофункциональных пространств, что должно упростить строительство новых детских садов, реконструкцию существующих зданий и их адаптацию под учреждения дошкольного образования.

Кроме того, новые нормы позволят проектировать детские сады меньшей вместимости. В министерстве отмечают, что это будет способствовать развитию сети дошкольных учреждений в небольших общинах и районах с плотной застройкой.

Европейские стандарты и безбарьерность

Отдельный блок изменений касается гармонизации украинских требований с европейскими стандартами. Документ учитывает современные подходы к качеству воздуха и вентиляции, тепловому и акустическому комфорту, безопасному использованию стекла, а также обустройству детских площадок.

Также в обновленных ГСН интегрированы требования по созданию безбарьерной образовательной среды. В частности, принципы универсального дизайна должны обеспечить доступность учреждений для всех детей независимо от их индивидуальных потребностей и возможностей.

"Новые строительные нормы открывают новые возможности для современных архитектурных решений в учреждениях образования, которые ранее не имели четкого нормативного регулирования. Документ учитывает различные типологии детских площадок, подходы к организации пространства и естественного освещения, одновременно устанавливая четкие требования безопасности, что позволяет внедрять инновационные решения без компромиссов в отношении защиты детей", – отметили в МОН.

Кого касаются новые правила

Обновленные строительные нормы будут распространяться на коммунальные и частные учреждения дошкольного образования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. При этом уже построенные детские сады не нужно будет перестраивать, если в них не будут проводиться соответствующие строительные работы.

Когда нормы вступят в силу

В министерстве подчеркнули, что новые ГСН вступят в силу 1 октября 2026 года. Если проектно-сметная документация уже готова, заказчикам важно пройти экспертизу и получить разрешение на начало строительных работ до этой даты, чтобы реализовывать проекты по действующим нормам. Для проектов, разрешения на которые будут выдаваться после 1 октября, документацию придется привести в соответствие с обновленными требованиями.

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