В Украине обновили строительные нормы для детских садов - что изменится с 1 октября

$44.770.0251.070.03
ukenru
11:09 • 5856 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
10:14 • 15814 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
09:04 • 17998 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 21417 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 27652 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 30233 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 42906 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 84699 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 44605 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 78806 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
47%
744мм
Популярные новости
ЕС готовится одобрить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT23 июля, 05:54 • 26795 просмотра
Эксруководителю оборонного ГП и трем сотрудникам объявили новые подозрения из-за многомиллионной схемы - ГенпрокурорVideo07:42 • 24454 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 22923 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 16287 просмотра
Украина уже через несколько месяцев может получить лазерное оружие против дронов - в ВСУ раскрыли детали09:52 • 11129 просмотра
публикации
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты13:01 • 2400 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
10:14 • 15814 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 84699 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 78806 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 57875 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"09:34 • 16343 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo08:18 • 22978 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 66968 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 57309 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 67934 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
Золото
MIM-104 Patriot
Су-57

В Украине обновили строительные нормы для детских садов - что изменится с 1 октября

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Новые ГСН предусматривают более гибкие подходы к проектированию и меньшую вместимость учреждений. Они вступят в силу с 1 октября 2026 года.

В Украине обновили строительные нормы для детских садов - что изменится с 1 октября

В Украине обновили государственные строительные нормы для учреждений дошкольного образования. Новые правила предусматривают более гибкие подходы к проектированию детских садов, развитие безбарьерной среды, гармонизацию с европейскими стандартами и возможность создания учреждений меньшей вместимости. Новые нормы вступят в силу с 1 октября 2026 года, сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.

Более гибкий подход к строительству детских садов

Как отметили в МОН, обновление государственных строительных норм инициировали совместно с Министерством развития общин и территорий. Их цель – сделать проектирование учреждений дошкольного образования более простым, современным и безопасным, а также привести украинские требования в соответствие с новым законодательством и европейскими подходами.

Одним из ключевых изменений станет отказ от чрезмерно жестких требований в пользу более гибких решений. В частности, расширяются возможности использования многофункциональных пространств, что должно упростить строительство новых детских садов, реконструкцию существующих зданий и их адаптацию под учреждения дошкольного образования.

Кроме того, новые нормы позволят проектировать детские сады меньшей вместимости. В министерстве отмечают, что это будет способствовать развитию сети дошкольных учреждений в небольших общинах и районах с плотной застройкой.

Европейские стандарты и безбарьерность

Отдельный блок изменений касается гармонизации украинских требований с европейскими стандартами. Документ учитывает современные подходы к качеству воздуха и вентиляции, тепловому и акустическому комфорту, безопасному использованию стекла, а также обустройству детских площадок.

Также в обновленных ГСН интегрированы требования по созданию безбарьерной образовательной среды. В частности, принципы универсального дизайна должны обеспечить доступность учреждений для всех детей независимо от их индивидуальных потребностей и возможностей.

"Новые строительные нормы открывают новые возможности для современных архитектурных решений в учреждениях образования, которые ранее не имели четкого нормативного регулирования. Документ учитывает различные типологии детских площадок, подходы к организации пространства и естественного освещения, одновременно устанавливая четкие требования безопасности, что позволяет внедрять инновационные решения без компромиссов в отношении защиты детей", – отметили в МОН.

Кого касаются новые правила

Обновленные строительные нормы будут распространяться на коммунальные и частные учреждения дошкольного образования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. При этом уже построенные детские сады не нужно будет перестраивать, если в них не будут проводиться соответствующие строительные работы.

Когда нормы вступят в силу

В министерстве подчеркнули, что новые ГСН вступят в силу 1 октября 2026 года. Если проектно-сметная документация уже готова, заказчикам важно пройти экспертизу и получить разрешение на начало строительных работ до этой даты, чтобы реализовывать проекты по действующим нормам. Для проектов, разрешения на которые будут выдаваться после 1 октября, документацию придется привести в соответствие с обновленными требованиями.

Чешское правительство одобрило полный запрет мобильных телефонов в школах с 2027 года20.07.26, 18:28 • 3116 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоОбразованиеНедвижимость
Школа
Министерство образования и науки Украины
Украина