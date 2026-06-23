Владельцы недвижимости увеличили уплату налога на 13% - где больше всего

Владельцы недвижимости уплатили в бюджет 5,5 млрд грн, больше всего — в столице (20%) и Киевской области (11%), сообщили в Государственной налоговой службе Украины, пишет УНН.

За первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости уплатили 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 12,9% больше, чем в прошлом году. Тогда бюджет получил 4,9 млрд грн - сообщили в налоговой службе.

Столица и тройка регионов-лидеров, как указано, обеспечили значительную часть от всей суммы поступлений:

город Киев – 1,1 млрд грн;

Киевская область – 612,8 млн грн;

Днепропетровская область – 564,8 млн грн;

Львовская область – 539,5 млн грн.

Все собранные средства остаются в местных бюджетах, что, как указано, позволяет общинам самостоятельно финансировать восстановление инфраструктуры, работу коммунальных служб и социальные проекты во время военного положения.

В Украине поступления от налога на элитные автомобили выросли почти наполовину