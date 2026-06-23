Владельцы недвижимости увеличили уплату налога на 13% - где больше всего
Киев • УНН
За январь-май 2026 года украинцы уплатили 5,5 млрд грн налога на недвижимость, что на 12,9% больше, чем в прошлом году. Наибольшие поступления обеспечили Киев и Киевская область.
Владельцы недвижимости уплатили в бюджет 5,5 млрд грн, больше всего — в столице (20%) и Киевской области (11%), сообщили в Государственной налоговой службе Украины, пишет УНН.
За первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости уплатили 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 12,9% больше, чем в прошлом году. Тогда бюджет получил 4,9 млрд грн
Столица и тройка регионов-лидеров, как указано, обеспечили значительную часть от всей суммы поступлений:
- город Киев – 1,1 млрд грн;
- Киевская область – 612,8 млн грн;
- Днепропетровская область – 564,8 млн грн;
- Львовская область – 539,5 млн грн.
Все собранные средства остаются в местных бюджетах, что, как указано, позволяет общинам самостоятельно финансировать восстановление инфраструктуры, работу коммунальных служб и социальные проекты во время военного положения.
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