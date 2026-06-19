В Украине поступления от налога на элитные автомобили выросли почти наполовину
Киев • УНН
За пять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей уплатили 140,2 млн грн налога, что на 47,1% больше, чем в прошлом году. Больше всего средств поступило из Киева, Днепропетровской, Киевской и Львовской областей.
За первые пять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей направили в местные бюджеты 140,2 млн грн транспортного налога. Это на 47,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, пишет УНН.
Детали
Всего за январь – май этого года налог уплатили 8 978 автовладельцев. Поскольку эти средства полностью остаются в распоряжении местных общин, такой прирост означает дополнительные ресурсы для финансирования локальных потребностей и инфраструктуры.
Наибольшие суммы транспортного налога поступили от владельцев дорогих авто в следующих регионах:
- город Киев – 40,6 млн грн;
- Днепропетровская область – 14,3 млн грн;
- Киевская область – 10,8 млн грн;
- Львовская область – 10,7 млн грн.
Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2026 году, опубликован на официальном сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины
Это – автомобили, возраст которых не превышает 5 лет, а среднерыночная стоимость превышает установленный государством порог (в 2026 году – более 3,2 млн грн).
Транспортный налог обязан уплачивать исключительно юридический владелец авто (тот, на кого оно зарегистрировано), а не тот, кто им фактически пользуется (арендаторы и пользователи по доверенности).
Ставка налога фиксированная – 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль.
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