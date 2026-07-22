Украинцы начали платить больше налога на недвижимость: кто в регионах-лидерах
Киев • УНН
В первом полугодии 2026 года владельцы недвижимости уплатили почти 6,1 млрд грн налога, что на 8,6% больше, чем в прошлом году. Больше всего поступило из Киева — 1,2 млрд грн.
Поступления от налога на недвижимость в первом полугодии 2026 года выросли на 8,6% - до 6,1 млрд грн, причем больше всего - в Киеве, сообщили в Государственной налоговой службе в среду, пишет УНН.
В первом полугодии 2026 года владельцы жилой и нежилой недвижимости перечислили в местные бюджеты почти 6,1 млрд грн налога на недвижимое имущество. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 8,6%
В целом с начала года "свой вклад в развитие территориальных громад", как отмечается, сделали более 500 тысяч плательщиков. Именно эти средства остаются на местах и направляются на финансирование образования, медицины, благоустройства, ремонта дорог, поддержку коммунальной инфраструктуры и других нужд громад, пояснили в ведомстве.
"Наибольшие суммы налога уплатили владельцы недвижимости столицы и нескольких регионов. Лидером традиционно стал Киев, где в бюджет поступило 1,2 млрд грн", - отметили в ГНС.
Среди регионов с наибольшими поступлениями, как указано, также:
- Киевская область – 674,3 млн грн;
- Днепропетровская область – 620 млн грн;
- Львовская область – 602,8 млн гривен.
Кто платит налог на недвижимость
Налог на недвижимость платят не все владельцы жилья. Обязанность возникает только тогда, когда площадь объекта превышает установленные Налоговым кодексом нормы: 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для жилого дома или 180 кв. м, если в собственности одновременно находятся квартира и дом. При этом налог начисляется не на всю площадь, а только на квадратные метры, которые превышают определенный законом лимит.
Размер налога зависит от решения местной власти. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставку, которая не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за один квадратный метр сверх установленной нормы. Именно поэтому сумма налога может отличаться в зависимости от территориальной общины.
Налог на недвижимость в Украине принес на 14% больше, чем в прошлом году - какие регионы-лидеры15.04.26, 17:02 • 2806 просмотров