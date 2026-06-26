Украинские банки в апреле выдали ипотечных кредитов на 1,7 млрд грн - НБУ
Киев • УНН
В апреле 2026 года украинские банки выдали 910 ипотечных кредитов на 1,7 млрд грн. Больше всего займов оформили в Киевской области и столице.
Украинские банки в апреле 2026 года выдали 910 ипотечных кредитов на общую сумму 1,7 млрд гривен. Больше всего займов оформили в Киевской области и столице. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.
Детали
По данным НБУ, большинство ипотечных кредитов было выдано на приобретение жилья на первичном рынке.
В апреле банки выдали 522 кредита на сумму 1 млрд грн на первичном рынке недвижимости, из них 262 кредита на 497 млн грн - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. На вторичном рынке предоставлено 388 кредитов на сумму 697 млн грн
В регуляторе отметили, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотеке составила 8,25% годовых на первичном рынке и 9,38% - на вторичном.
Больше всего ипотечных кредитов в апреле банки выдали в Киевской области – 307 договоров на 595 млн грн. В Киеве оформили 204 кредита на 439 млн грн. В пятерку лидеров также вошли Львовская область - 45 кредитов на 101 млн грн, Ивано-Франковская область - 41 кредит на 79 млн грн и Волынская область - 36 кредитов на 64 млн грн.
В Национальном банке также подчеркнули, что качество ипотечного портфеля остается высоким - доля неработающих кредитов составляет лишь 12%.
Опрос проводился среди 38 банков, на которые приходится более 95% общего валового ипотечного портфеля страны. Из них о выдаче новых ипотечных кредитов в апреле сообщили 13 банков.
В НБУ также напомнили, что в мае Совет по финансовой стабильности одобрил обновленную Стратегию развития ипотечного кредитования, которая должна способствовать развитию рыночных механизмов и повышению доступности жилья в Украине.
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